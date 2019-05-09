豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



豬肉與油價走高推升大陸4月消費者物價指數（CPI） 較去年同期上漲2.5%，創去年11月以來新高。4月生產者物價指數（PPI）也上漲0.9%，來到今年最高點。分析師認為，前述兩大因素短期仍將存在，預估大陸第2季通膨將繼續上揚，這也將導致大陸央行的貨幣政策陷入兩難局面。

大陸9日公布CPI與PPI最新數據。國家統計局城市司處長董雅秀表示，4月CPI漲幅比前一個月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲6.1%，影響CPI上漲約1.19個百分點；非食品價格上漲1.7%，影響CPI上漲約1.35個百分點。

在食品中，鮮菜價格水準仍處於高位，漲幅17.4%，影響CPI上漲約0.43個百分點；豬肉價格上漲14.4%，漲幅比上月擴大9.3個百分點，影響CPI上漲約0.31個百分點。

而由於去年秋季大陸北方水果欠收，今年存量不足，鮮果價格上漲11.9%，影響CPI上漲約0.22個百分點。

在非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.6%、2.5%和2.0%，合計影響CPI上漲約0.93個百分點。

另，大陸4月PPI上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。董雅秀表示，在主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲10.1%，比上月擴大0.4個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲4.2%，擴大0.7個百分點。

上海《界面新聞》指出，自去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，大陸生豬和能繁母豬的存欄年比降幅逐月擴大，導致近期豬肉價格明顯上升。根據大陸農業農村部監測，今年第17周（4月22日至26日），16省（市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤人民幣20.14元，上漲46.3%。

大陸農業農村部畜牧獸醫局副局長王俊勳日前在記者會上表示，豬價已經提前進入上漲周期，後期生豬供應會趨緊，預估今年第4季活豬價格將突破2016年的歷史高點。

而在非食品方面，受俄羅斯石油管道汙染及美國加緊對伊朗制裁影響，國際油價4月下旬創階段性新高，大陸國內油價也已兩度上調，也對CPI產生助推效果。