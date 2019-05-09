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陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36聯合報 記者李仲維╱即時報導

21世紀經濟報導今天分析，2019年任正非和郭台銘都比以往更加奔波。郭台銘一如既往地激流勇進，今年更為兇猛，立志走上仕途；而一向退居幕後的任正非，面對詭譎的國際商戰，也奔走於各國媒體的採訪。

郭台銘1950年出生，今年69歲，任正非出生於1944年，今年75歲。30年前，他們在深圳交匯，分別誕生了華為和富士康。富士康龍華園區和華為阪田總部，僅相隔一條高速公路，彼此成為鄰居和上下游。

在過去的一年中，兩家公司的業績都創歷史新高。華為總營收7212億元人民幣，首次超過千億美元；富士康母公司鴻海總營收約1兆1514億元人民幣，跨過兆元人民幣的門檻。

從大陸改革開放一路走來，華為和富士康已然成為深圳的名片。如果說華為代表的是深圳的A面，那富士康就是深圳的B面，兩者都不可缺少。

作為深圳的A面，華為是奮鬥者的代表、高科技代表，任正非也是大陸改革開放的頭號人物。然而任正非請辭改革開放傑出人物，從這個角度來看，他更像從改革開放走過來的企業家。同時，華為講奮鬥、有技術故事、也有財富故事，這也是深圳特色。

富士康則是深圳的B面，B面是基礎，是大陸製造業的根本。富士康吸收眾多中低產階級，將農業中解放出來的生產力轉移到工業中，從純體力活轉移到技術含量高一些職位。雖然沒有A面那麼光鮮，高舉高打，但確是從農村到城市化的重要力量。

正是有了這AB面，才有了深圳，他們也代表大陸改革開放不同的進程。這也好似空中翻轉的硬幣，如果硬幣兩面代表人物，AB面就要對調了，兩者的處世哲學很不一樣。

任正非和郭台銘的人生經歷有相似的部分，白手起家的他們，一個是校長的兒子，一個是員警的兒子。作為家中長子，兩者都很早當家，從小體驗過貧困的滋味。成年後，任正非和郭台銘都有過軍人的履歷，經歷過動盪的歲月，他們創立公司後，口號都帶有軍人氣質，強調的是活下去、艱苦奮鬥、公司內部也嵌入軍事化管理。

進入21世紀，華為和鴻海又幾乎同時進行再次變革。2004年華為再次進行組織結構的調整，不僅有B2B業務，還有手機等C端業務，其定位從設備商轉向電信解決方案提供商。同時，鴻海開始橫向整合，全面進入了電子、通訊、網路的全球化時代。在2010年之後，智慧化迅速席捲，聯網、數據、雲化、AI陸續成為他們的轉型方向。

用任正非和郭台銘的話說，他們的成功都有一股傻勁，創業初期都沒有受到房地產等資本誘惑，堅持聚焦在通信行業、電子行業。最終成為一流的通信設備商、代工之王，當然，眼下華為和富士康面臨規模、增長點、貿易摩擦等考驗。

深圳郭台銘人民幣
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