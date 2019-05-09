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數位新世紀 「要把AI變我的菜」

2019-05-09 03:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆數字中國建設峰會簽約項目總額超2500億元。 新華社
第二屆數字中國建設峰會簽約項目總額超2500億元。 新華社
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在福建福州舉辦的第二屆數字中國建設峰會上，多位互聯網大咖現身數說未來。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，AI在近幾年爆發式的發展，讓整個行業重新認識技術創新的價值。未來沒有一家企業與AI無關，必須用最有效的方法提升技術創新能力，把AI變成自己的菜。「如果吃不到這道主菜，將失去一個時代」。

中新社報導，對於百度在人工智能領域的布局，李彥宏稱，兩年前，百度就推出全球第一款帶屏的智能音箱，進一步激活百度的產業布局。目前，全球多家互聯網企業也紛紛推出相似的產品。「這就如同下棋，講究占據先機；堅持技術創新，就能下出先手棋，而不是在做跟隨者」。

適逢5G商用前夕，中國聯通集團董事長王曉初指出，中國聯通已正式啟動「7+33+n」的5G試驗網絡，即在北京、上海、深圳等7個特大城市的城區連續覆蓋，在福州、廈門等33個大城市實現熱點區域覆蓋，在n個城市定製5G網中專網，同時構建各種行業應用場景，推進5G應用孵化及產業升級。

王曉初認為，5G的特點是帶寬速度更快，在萬物互聯的狀態下，結構性數據和非結構性數據都將爆炸式增長，產生數據洪流。過去相互不相關的行業會打破界限，創造很多新的商業機會。

對AI、5G技術的普及，許多互聯網大咖樂觀其成。浪潮集團董事長兼CEO孫丕恕認為，AI、5G等新一代信息技術的應用，助推中國大陸政務服務從電子政務進入數字政務階段。騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰也指出，隨著社會智能化程度提升，經濟社會將全面數字化轉型和升級，孕育著開放、協同、共享、集約的機遇。

但馬化騰也提醒，數字化轉型和升級過程中要努力避免一系列社會問題。第一要努力降低系統的脆弱性，提升安全，維護安全；第二要避免數字鴻溝，讓數字紅利惠及每一個人；第三要提高大數據的應用水平。

馬化騰盼望「科技向善」。他說，希望業界一起思考和探討，構建數字時代正確的價值理念、社會責任和行為規範，共建一個健康、包容、可信賴、可持續的社會。

AI百度
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