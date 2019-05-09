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平潭碼族部落 未來兩岸青創桃花源

2019-05-09 02:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆數字中國建設峰會上，平潭展區展示「碼族部落—兩岸青年數字經濟協同創新園區」...
第二屆數字中國建設峰會上，平潭展區展示「碼族部落—兩岸青年數字經濟協同創新園區」沙盤模型。 中新社
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昨天在福州閉幕的第二屆數字中國建設峰會上，平潭展區以「數字嵐島．台青創業．第一家園橋頭堡」為主題，展現平潭數字經濟和兩岸共同家園建設成就與展望。其中，「碼族部落—兩岸青年數字經濟協同創新園區」，是平潭正在孕育的兩岸青年共同創造的數字活力社區，項目在此次峰會期間簽約，擬投資約85億元人民幣。

中新社報導，碼族部落是一個聚合兩岸高新技術資源的數字經濟產業園，其理念是打造一個融科技、人文、創意與社區為一體的生態圈，創造全新生活與工作方式，實現兩岸青年心靈契合。

項目由香港東英金融集團投資，預計今年下半年在平潭綜合實驗區動工，年底前建成啟動區，2020年完成一期啟動區，2022年完成建設。

據碼族部落項目負責人朱子健表示，項目建成後，將吸引約6000位兩岸數字高新人才就業生活，帶動周邊5萬名大學生就業。

「碼族部落以數字創新為紐帶，促進兩岸高新產業與人才的交流、融合與發展。」朱子健表示，碼族部落包含了三個定位，一是建成兩岸數字經濟熱土，二是吸引兩岸數字領域人才，三是打造碼族邊工作邊度假的候鳥青年旅遊勝地。

據瞭解，園區一期將重點建設海洋產業集群，二期以兩岸芯片產業為主，三期引入醫療數據中心，建設數字生命健康產業集群。項目主要圍繞芯片、數字新科技、藝術品展銷、北斗應用等多個體系，利用平潭對台的地緣優勢，吸引兩岸人才聚集，共同打造數字經濟協同創新的產城融合社區。

朱子健表示，希望兩岸數字公民在碼族部落中創業創新、工作生活、學習成長，推動兩岸同胞實現心靈契合、增進兩岸交流。

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