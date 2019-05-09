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新能源車研發中心 索恩格落戶長沙

2019-05-09 02:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

索恩格新能源汽車技術全球研發中心和索恩格工業園二期項目5月8日在國家級長沙經濟技術開發區開工建設。這兩個項目總投資額近10億元（人民幣，下同），全面達產後的索恩格工業園二期項目，預計將實現工業產值10億元以上。

中新社報導，研發人員超80人的索恩格新能源汽車技術全球研發中心建成後，將成為索恩格的全球研發中心、試製中心和性能測試中心。索恩格是全球領先的起動機和發電機技術及服務供應商，其前身是德國博世集團旗下的起動機與發電機事業部，在全球擁有14個研發生產基地和銷售網絡。其中國總部和全球研發中心都設在長沙經開區。

藉助工業4.0技術，去年在長沙正式運營的索恩格汽車中國大陸總部新工廠整流器生產線，不但所有加工自動完成，還讓每個整流器的生產時間從24秒加快到15秒。「中國國內每生產3輛車，就有1輛車的電機來自長沙索恩格工廠。」索恩格汽車部件（中國）有限公司總裁孫國忠表示，索恩格中國大陸市場已經實現汽車電動化，並將持續推進傳統內燃機汽車節能減排技術的創新。

2018年長沙市共有規模以上汽車及零部件配套企業146家，全年完成工業產值1396.1億元，同比增長15.7%。其中，長沙經開區擁有上汽大眾、廣汽菲克等6家整車企業，年產值近千億元。

長沙市委副書記朱健表示，當前，世界各地都在搶抓新能源汽車發展機遇，能源多元化、動力電動化、控制智能化將是未來汽車的標準配備。索恩格繼續牽手長沙對長沙汽車產業發展、打造國家智能製造中心意義重大。

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