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湖北5G基站 近9成已試運行

2019-05-09 03:01聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

湖北省政府新聞辦8日舉行新聞發布會，湖北省經濟和信息化廳副廳長郭濤在會上透露。湖北5G試驗網建設提速，截至目前，該省已建成5G基站313個，其中，開通試運行278個，占比約89%。

中新社報導，湖北武漢是中國大陸首批5G規模試驗網試點城市之一。目前，武漢已經建成5G百站規模試驗網；中國大陸首條5G智能製造生產線近日在武漢啟動。從湖北已發布的5G行業應用來看，涉及智慧教育、智慧醫療、無人駕駛、智慧旅遊、智慧交通、智慧企業等諸多領域。

郭濤指出，近年來，湖北加快網絡基礎設施改造升級，同時啟動存儲器、光通信、5G及新材料等關鍵領域攻關專項。他表示，2018年底長江存儲具有完全自主知識產權的32層三維NAND閃存芯片實現量產；今年2月，烽火通信和光迅科技聯合攻關的自主矽光收發芯片的光傳輸系統容量紀錄在武漢誕生，在「超大容量、超長距離、超高速率」光通信系統研究領域邁上新台階。

據悉，湖北今年將啟動5G「萬站工程」建設。根據計畫，到2021年，該省將累計建設5萬個5G基站。在工業互聯網、智能網聯汽車、數字政府建設、健康醫療等應用領域，開展百個業務示範應用，形成一批可複製、可推廣的標準及解決方案。

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