拚轉型 杭州工業互聯網產業園啟建

2019-05-09 02:58 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019（第四屆）中國工業大數據大會．錢塘峰會7日在浙江杭州舉行。會上，中國（杭州）工業互聯網產業園發布並啟動建設，這也是浙江省首個工業互聯網產業園。

中新社報導，該產業園以引育百家領軍企業、孵化千家創業創新企業、集聚萬名專業人才為目標，聚焦工業互聯網「連接、平台、安全、服務」四大核心，聚合「研發-測試-轉化-投資-孵化-加速」六大業態。

在當日的中國（杭州）工業互聯網產業園發布儀式上，杭州市蕭山區投資促進局負責人介紹：「中國（杭州）工業互聯網產業園是承載工業互聯網人才聚合、研發創新、成果轉化、孵化加速的產業平台，是產業數字化轉型的動力引擎、賦能大腦、產業加速器。」

蕭山是浙江製造業大區、數字經濟先行區，區內7萬多家製造企業、69家上市公司正處於產業數字化轉型的關鍵窗口期。針對工業互聯網產業現階段發展的特徵，該區配合工業經濟轉型發展，著力打造工業互聯網產業，以支撐數字經濟的跨越發展。

上述負責人表示，總占地57.41畝，建築面積約10萬平方公尺的中國（杭州）工業互聯網產業園，將聚焦企業創新和成長，實施以政策輔導為基礎，以市場開拓為重點，以生態協同為引領，以產融合作為支撐的運營模式，提供全生命周期服務，助力企業高質量發展。

以市場開拓為例，中國（杭州）工業互聯網產業園將在長三角區域落地N個創客空間，構建「1+N」工業互聯網市場推廣和服務窗口，輔助拓展萬億級中小製造企業市場。

此外，蕭山區瞄準工業互聯網產業高地，將提供貫穿企業（人才）全周期的政策扶持體系。

當日，由蕭山區政府、中國電信浙江公司、上海理想共建的工業互聯網實驗室也在峰會現場正式揭牌，實驗室將服務於工業互聯網進程的縱深推進。