大陸4月出口疲軟 專家：全球經濟仍有下滑壓力

2019-05-08 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸4月出口總值年降2.7%，意外下滑，遠低於預測數字增2.3%；進口年增速4%，高於預期。4月的貿易順差比3月收窄。分析認為，大陸出口疲軟表明全球經濟仍有下行壓力，而進口成長表明大陸經濟和內需回穩。

華爾街見聞首席經濟學家鄧海清認為，一方面，4月進口增速明顯好轉，主要因素可能包括首季大陸經濟和內需企穩、減稅效應導致一季度部分進口延遲至4月、中央鼓勵擴大進口政策、大宗商品價格上漲等因素有關；另一方面，出口數據的大幅波動主要受春節因素和減稅效應等因素的疊加影響，一是春節在2月導致出口被提前或者延後所致，即原本在2月的量提前或者延後至1月和3月，同時，4月開始的增值稅減稅影響到企業的出口退稅，可能存在企業在減稅政策落地之前「搶出口」的現象。

華泰宏觀李超團隊認為，春節過後企業「節前搶出口」效應消失，4月出口數據增速基本符合全球經濟下行的基本面邏輯；由於全球貿易需求仍有下行壓力，預計後續出口增速較難反彈。而進口增速有所回暖，一定程度是經濟企穩的滯後體現。

此外，李超團隊指出需要關注罕見的4月順差。一般來說春節之後的月份大概率是逆差，外貿企業的經營特點，一般在春節前後會出現「節前集中出口，節後進口先行，出口逐漸恢復」，而此次4月順差較小主要因為進口增長顯著高於出口。