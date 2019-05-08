3分鐘癱瘓阿里網站 他被封為馬雲守護神

2019-05-08 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電商龍頭阿里巴巴每日交易金額龐大，卻極少傳出被駭客入侵，背後的守門者為吳翰清，他曾三分鐘攻破阿里內網，後來被馬雲招攬麾下，如今是阿里雲首席安全科學家，又被封為馬雲的守護神。

騰訊科技網報導，當年21歲的吳翰清還是一位大學生，非名門學校，他來應聘阿里網路安全方面的職位，面試官問他有什麼技術能力和優勢，能否展示出來，他借用考官的電腦，三分鐘把阿里巴巴內部網路攻破造成網頁中斷，當時面試官都懵掉了。後來還獲馬雲親自接見，決定留下這位天才少年，擔任安全技術人員，年薪人民幣500萬，專門負責阿里的網絡安全維護。

吳翰清在2005年加入阿里團隊，參與創建了阿里巴巴、淘寶、支付寶、阿里雲的應用安全體系。成為阿里巴巴最年輕的高級技術專家，是阿里安全從無到有、從有到強的親歷者。

《麻省理工學院科技評論》（MIT Technology Review）雜誌評選2017年全球青年科技創新人才，阿里巴巴人工智能實驗室首席科學家王剛、阿里雲首席安全科學家吳翰清脫穎而出。

在阿里任職期間，他帶領技術團隊抵禦過網路最瘋狂的一次駭客攻擊，峰值達到每秒453.8G的DDoS攻擊，攻擊量高達5億次請求。但是被吳翰清抵禦住了，在網安技術界一戰成名。

據統計，阿里雲每天要承受近20億次的網路攻擊。馬雲曾在多個場合說過有了吳翰清才安心，一個網路公司只有在自身技術非常強大的基礎上，才能會用戶為人類創造效益。