華為加拿大公司事務總監離職

2019-05-08 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



華為海外高層人事異動，華為加拿大公司的一名高層周二已經離職，上任時間不滿一年，也是近期內求去的第二名高階主管。去年華為財務長孟晚舟遭加國逮捕，引發中加兩國爭端。

路透報導，這位名為Jake Enwright的高管在簡短的電話訪問中表示，已經辭去公司事務總監的職務，他在今年年初才剛接任這個職位。Enwright在2018年6月加入華為加拿大公司，當時擔任發言人。