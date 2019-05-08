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華為加拿大公司事務總監離職

2019-05-08 11:13聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

華為海外高層人事異動，華為加拿大公司的一名高層周二已經離職，上任時間不滿一年，也是近期內求去的第二名高階主管。去年華為財務長孟晚舟遭加國逮捕，引發中加兩國爭端。

路透報導，這位名為Jake Enwright的高管在簡短的電話訪問中表示，已經辭去公司事務總監的職務，他在今年年初才剛接任這個職位。Enwright在2018年6月加入華為加拿大公司，當時擔任發言人。

另一位離職的華為主管為公司事務高級副總裁Scott Bradley則是在效力華為超過七年後，於1月底宣布離職。

華為海外高層人事出現異動。路透
華為海外高層人事出現異動。路透
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離職加拿大孟晚舟
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