百度AI、京東… 福建數字經濟簽41項目

2019-05-08 00:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



6日於福州舉行的第二屆數字中國建設峰會上，福建省41個重點數字經濟項目現場集中簽約，總投資額587億元（人民幣，下同）。

中新社報導，自去年12月起，福建徵集數字經濟項目562項，總投資4411億，力推數字經濟項目對接合作。此次簽約的41個項目中，碼族部落兩岸青年數字經濟協同創新園區、百度人工智能項目、牧月科技・無人駕駛智能製造產業基地、京東（仙游）數字經濟產業園等重大項目引人注目。

福建省發展和改革委員會相關負責人表示，與首屆數字中國建設峰會相比，第二屆峰會項目推進力度更大、更實、更有成效，項目數同比增長41.9%，總投資額同比增長22.5%；已簽約項目的項目數和投資額都超過了50%。

從福建省發展和改革委員會披露的統計數字可見，在徵集到的562個數字經濟項目中，簽約項目283項，總投資2362億元；在談項目175項，總投資717億元；招商項目104項，總投資1332億元。

該負責人表示，福建將充分利用數字中國建設峰會舉辦的契機，進一步深化項目招商對接，集中簽約、啟動一批數字經濟重大項目，促成項目對接落地實施，深化數字福建建設，實施數字經濟領跑行動，加快建設國家數字經濟高地。

近年來，福建經濟增速位居東部沿海省市首位，數字經濟加速發展成為福建經濟增長新引擎。官方統計數字顯示，2018年福建省互聯網普及率居全國第四位，信息化綜合指數居全國第六位；數字經濟規模達1.42萬億元，同比增長22%，增速位列全國第二位。