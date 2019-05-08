雲南惠台75條 5部分同等待遇

2019-05-08 00:14 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－昆明報導



為深化雲台經濟文化交流合作，率先同台灣同胞分享雲南發展機遇，逐步為台灣同胞在雲南學習、創業、就業、生活提供與雲南居民同等的待遇，雲南制定公布「關於促進雲台經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱75條措施）。

75條措施涵蓋五大部分：一、深化雲台經貿交流合作，積極促進在投資和經濟合作領域給予台資企業與雲南企業同等待遇；二、擴大雲台社會文化交流合作，逐步為台灣同胞提供與雲南居民同等待遇；三、逐步為台灣同胞在滇學習實習，提供與雲南居民同等待遇；四、逐步為台灣同胞在滇就業創業，提供與雲南居民同等待遇；五、逐步為台灣同胞在滇居住生活，提供與雲南居民同等待遇。

75條措施詳細內容，重點有：鼓勵支援台灣同胞在雲南投資參與「製造強國」行動計畫，適用與雲南企業同等政策；鼓勵台商來雲南投資，設立高端製造、智慧製造、綠色製造等企業，並設立區域總部和研發中心；鼓勵和幫助台商參與雲南打造世界一流「綠色能源、綠色食品、健康生活目的地」等相關產業建設，符合條件的，依法享受稅收、投資等優惠政策和相關部門提供「一對一」服務。

支持在雲南註冊且符合條件的台資企業，申報高新技術企業，對經認定符合高新技術企業條件的台資企業，減按15%稅率徵收企業所得稅；符合條件的研發機構採購大陸設備，按規定享受稅收優惠。台灣小微企業增值稅小規模納稅人銷售貨物或加工、修理修配勞務月銷售額不超過3萬元人民幣，銷售服務、無形資產月銷售額不超過3萬元人民幣的，可分別享受小微企業暫免徵收增值稅優惠政策。

經大陸國務院規定的部門或國務院規定的地方人民政府批准，台灣金融機構可以在雲南設立銀行或非銀行金融機構，支持台資銀行雲南機構接入金融信用資訊基礎資料庫，滿足徵信需求；台資企業和台灣同胞在雲南設立企業時，可以選擇使用美元或人民幣作為註冊資本金，在雲南經營活動中，可以享受大陸企業同等待遇。

台灣同胞子女入園、入學和升學條件、學校安排、收費等方面，與居民子女享受同等待遇；鼓勵雲南高校招收台灣學生，可與大陸學生同等申報各類獎學金、助學金；台灣同胞可憑台灣居民居住證或五年有效期台灣居民來往大陸通行證，可自願申請中小學教師資格考試，認定中小學教師資格。

鼓勵台灣青年來雲南就業創業，同等享受省、州（市）人民政府出台的各類創業項目扶持、融資支持、科技創新、市場開拓、生產經營場所和住房租金補貼等優惠政策；鼓勵各類開發區、產業園區、企業、高校等通過自建、合建、聯建等方式，建設以台灣大學生為重點的「台灣青年創業示範園」，省政府適時對優秀示範園給予獎補。

在滇就業滿6個月的台灣同胞，失業可到當地公共就業機構辦理失業登記，享受相應就業服務；台灣同胞在雲南居住期間，可按相關規定參加各類社會保險並享受相應待遇。

台灣遊客與大陸遊客同等享受雲南遊覽參觀點門票及景區內交通運輸服務價格；在雲南居住一年以上的台灣同胞，可以辦理雲南各地旅遊年卡，享受前往指定景點一整年不限次數的入園遊覽服務等。

在雲南長期生活的台灣同胞，遭遇突發事件、意外傷害或重大疾病時，在居住地居住一年以上、且符合臨時救助條件的，納入臨時救助範圍，幫助解決其基本生活問題。