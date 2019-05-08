江西海智計畫 5年合作項目百餘個

2019-05-08 00:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



五年來，江西建立省級「海智計畫」工作站40家，積極引進海外專家和團隊，合作項目100餘個。

中新社報導，江西省科學技術協會第八次代表大會6日在南昌召開，江西省科協主席史可在作工作報告時表示，江西省科協對外合作交流渠道進一步拓寬，與澳大利亞貿促會、日本華人華僑博士協會等海外團體簽訂合作協議，與美國、韓國等國家及港澳台地區科技機構開展合作，不斷開闢交流渠道；組織香港工程師學會一帶一路交流團交流、贛台大學生科技文化夏令營、海峽兩岸青年學子科技交流活動等。 海外智力為國服務行動計畫簡稱「海智計畫」。據統計，五年來，江西建立省級「海智計畫」工作站40家，實現11個設區市和贛江新區全覆蓋，並積極引進海外專家和團隊，合作項目100多個，組織交流對接活動130多場次。聚焦產業發展，推動建站單位產生經濟效益7700餘萬元人民幣。

在談到江西省科協系統今後五年的工作建議時，史可表示，要新增10家以上「海智計畫」工作站，力爭新增中國科協海智計畫工作基地；聚焦江西省科技創新和產業發展，舉辦海外人才創新創業大賽，推動合作成果落地；引導和支持海智工作站建立海外聯絡站，探索離岸服務模式等，不斷提升江西科技人文交流合作能力。