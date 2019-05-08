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上海設地區總部、研發中心 27家跨國公司獲證書

2019-05-08 00:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市人民政府6日舉行第30批跨國公司地區總部和研發中心頒證儀式，共計27家跨國公司獲頒證書。

新華社報導，上海市商務委員會表示，獲頒地區總部證書的共有22家跨國公司，其中10家為大中華區及亞太區總部。蘋果公司在上海設立的是大中華區總部，三菱商事株式會社設立了其化學品業務的亞洲區總部，世界流體處理系統和組件領域的領先企業固瑞克公司設立的也是亞太區總部。

此次獲頒地區總部證書的還有不少細分領域的世界性領先企業，包括綜合體育用品零售商之一迪卡儂、製藥企業百時美施貴寶、化肥及化肥原料貿易商美商運安等。

獲頒研發中心證書的有5家，3家為全球研發中心，1家為亞太研發中心。世界500強企業霍尼韋爾公司將其汽車零部件的全球研發中心設在上海，耐克公司設立了數字工作室。

改革開放以來，上海始終把吸引外商投資、發展跨國公司總部經濟放在對外開放的突出位置。近年來，上海進一步增強配置全球高端要素資源能力，一方面持續推進高能級地區總部扎根上海，另一方面積極支持跨國公司設立研發中心及開放式創新平台，鼓勵跨國公司參與上海有影響力的國際科技創新中心建設。

來自上海市商務委員會的統計顯示，今年一季度，上海新設外資項目、吸收合同外資、實際利用外資實現「三增長」，分別比去年同期增長43.4%、33.7%和20.3%。

截至2018年底，上海累計引進外資項目9.7萬個，吸收合同外資4712億美元，實到外資2404億美元；累計吸引跨國公司地區總部670家，其中亞太區總部88家；吸引外資研發中心441家，其中亞太區等級以上的研發中心65家。

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