大陸電商 風靡「一帶一路」國家

2019-05-08 00:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中新社報導，中國跨境電商為「一帶一路」海外市場帶去大量質優價廉的中國製造產品，還為當地提供了一套包含物流、支付等在內的先進中國電商解決方案。

據阿里巴巴旗下跨境零售電商平台全球速賣通消息，截至目前，速賣通海外買家數量累計突破1.5億。不僅是俄羅斯第一大電商平台，且在東歐、中東、非洲等「一帶一路」新興市場呈現出強勁增長勢頭。 目前，涵蓋服裝、箱包、美妝、假髮、家居、家電等數千個品類，全國數十個優勢產業帶的數萬家中小企業的中國製造產品隨之出海。

河南省許昌市是全球最大的髮製品集散地。據報，早在2015年許昌假髮通過跨境電商銷售就突破10億美元，出口到全球120個國家和地區。當地假髮品牌瑞貝卡髮製品股份有限公司總經理鄭文青表示，2018年，瑞貝卡在速賣通交易額高達600萬美元，實現了超60倍的增長。

業內數據顯示，目前東南亞的電商滲透率僅為3%，即使是法國、西班牙等歐洲發達國家，電商滲透率也不足10%。速賣通總經理王明強認為，電商不僅僅是線上零售，要提升當地消費者電商購物體驗，就有必要向海外輸出一整套包含物流、支付在內的中國電商的解決方案。

速賣通表示，2019年將聯合菜鳥拓展94個海外倉，覆蓋全球18個國家，通過當地的海外倉覆蓋，進一步提升本地消費體驗和時效。

與此同時，結合不同國家市場具體發展情況，為海外用戶和商家提供更加多元化的物流解決方案，如海鐵聯運、增加貨物自提點、推出中歐班列等。支付也將進一步本地化，速賣通2019年將在俄羅斯、歐盟區、南美、非洲等區域接入多個支付渠道，並引入分期付款。