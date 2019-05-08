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移動支付總數 滬、杭、京前三強

2019-05-08 00:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「中國移動支付發展報告（2019）」6日在福州發布。報告顯示，2018年，中國移動支付發展指數（CMPI）為197.84，上海、杭州、北京位列移動支付總指數前三強。

中新社報導，中國移動支付發展指數由國家信息中心、中國經濟信息社和螞蟻金融服務集團（以下簡稱「螞蟻金服」）聯合編製，從信息化基礎、商業消費和政務民生支付三個維度測度移動支付與城市競爭力互促關係的報告顯示，2018年，中國移動支付總指數前十強城市分別是上海、杭州、北京、武漢、重慶、天津、深圳、廣州、溫州、南京。

從分類項看，北京在移動支付信息化基礎指數排名第一，上海在移動支付商業消費指數排名第一，杭州在移動支付政務民生指數排名第一。官方數字顯示，2018年中國數字經濟規模達31.3萬億元人民幣，占GDP比重為34.8%。國家信息中心副主任張學穎認為，蓬勃發展的數字經濟與移動支付的支撐密不可分，移動支付為經濟發展提供了新動能。

中國經濟信息社副總裁曹文忠表示，近年來，移動支付場景快速擴容、產業鏈不斷延伸，已成為提升城市競爭力、推動經濟社會高質量發展重要驅動力。報告指出，中國移動支付發展水平呈現東高西低的階梯狀分布，一線城市領跑態勢明顯，移動支付十強城市集中分布在京津冀、長三角、珠三角三大經濟區域內。在商業消費的帶動下，其他城市發展勢頭強勁，有較大提升空間。 報告認為，隨著應用場景不斷豐富，移動支付已成為推動經濟社會發展的重要力量。移動支付不僅改造了傳統消費形態，而且催生了新的商業模式和產業鏈條。同時，移動支付為信用社會建設提供了廣闊的天然土壤，為彌合區域發展差距提供了有效的抓手。

螞蟻金服副總裁楊鵬表示，移動支付業務在推動城市經濟增長、改善就業環境、助力數字政務、推動普惠金融發展、促進消費升級等方面都發揮著巨大的作用。螞蟻金服將持續輸出多年積累的經驗，不斷加強技術創新，將移動支付運用到更多的場景、行業，為數字中國建設做出更大貢獻。

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