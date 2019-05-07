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胡潤研究院：中國獨角獸企業已逾200家 全球最多

2019-05-07 18:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸市調公司、胡潤研究院7日發布最新報告稱，中國「獨角獸企業」首次突破200家，達202家。胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，這幾乎是印度的十倍，應已成為全球第一。而大陸新發現的獨角獸企業，以人工智能和物流服務行業最多。

「獨角獸企業」一般是指市值達10億美元以上的初創企業。胡潤研究院周二發布《2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數》及《2019一季度胡潤中國潛力獨角獸》兩份報告，在大中華區共評出202家獨角獸企業，以及大陸地區70家高成長性潛力獨角獸企業。

胡潤研究院稱，今年大陸獨角獸呈現回暖態勢，第1季新發現21家獨角獸企業，遠高於去年第4季的11家。上榜的獨角獸企業較去年底增加16家，這是因為貓眼微影、富途證券、基石藥業、老虎證券和微盟等五家獨角獸企業已於今年第1季成功上市，退出榜單。

在新發現的獨角獸企業中，來自人工智能行業的最多，共五家；其次是物流服務行業，共四家。報告稱，大陸202家上榜獨角獸企業平均成立7.4年。70家上榜潛力獨角獸企業平均成立5.2年。

202家獨角獸企業中，市值排名前三名依序為螞蟻金服以市值超過人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）居冠，其次是市值超過人民幣5,000億元的字節跳動，以及市值超過3,000億元的滴滴出行。

北京仍是大陸獨角獸企業最多的城市，共有82家企業，總市值超過人民幣2兆元；其次是上海，有45家企業進榜。杭州排名第三，獨角獸企業數量達19家。

互聯網服務行業仍是大陸獨角獸企業最密集的領域，達到42家。而眼光最精準的創投業者則為紅杉資本，捕獲的獨角獸企業多達53家。騰訊緊隨其後，捕獲的上榜獨角獸企業31家。

胡潤表示，科創板對於這些獨角獸和潛力獨角獸企業具有巨大的吸引力，這些獨角獸企業的負責人和高層應該是中國目前最受歡迎的企業家群體。

但胡潤也預估，這些獨角獸企業約有20%最終可能會失敗，其他大多數應能成功上市。此外，由於這些獨角獸企業目前價格都已不低，會被收購的應不超過10%。

旗下擁有今日頭條、抖音短視頻、西瓜視頻等熱門APP的字節跳動，以超過人民幣5,0...
旗下擁有今日頭條、抖音短視頻、西瓜視頻等熱門APP的字節跳動，以超過人民幣5,000億元（約新台幣2兆2,500億元）的市值，在大陸202家獨角獸企業中位居第二名。圖／取自大陸《網易科技》
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