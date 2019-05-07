天津首例 取消中資銀和金融資管公司外資持股限制

2019-05-07 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



為了建構開放經濟，天津市政府網今（7）日發布將取消在津中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，支持外國銀行在津同時設立分行和子行，支持在津設立外資保險公司，探索降低外資保險公司設立的限制條件。

天津日報報導，天津市發布《天津市擴大開放構建開放型經濟新體制若干措施》，支持非銀行支付機構合規發展，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制。支持外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行在提交開業申請時一併申請人民幣業務。此外，爭取合格境內有限合伙人（QDLP）試點，探索開展跨境保理業務。

同時，加快取消汽車製造行業外資股比率及整車合資數量等限制。推動飛機和船舶製造業集聚發展，鼓勵外商投資航空發動機總裝、機載系統、關鍵零部件項目和高端船舶裝備、關鍵零部件項目。取消鐵路旅客運輸公司、國際海上運輸、國際船舶代理外資限制，允許外商投資航空運輸銷售代理企業。

擴大服務業重點領域開放，放寬外商設立投資性公司條件，申請前一年外國投資者資產總額降為不低於2億美元，取消外國投資者在大陸境內已設立外商投資企業數量限制。

大陸銀保監會2日曾表示，近期擬開放12條新措施旨在進一步完善金融領域外商投資和經營環境，激發外資參與大陸金融業發展的活力。證券日報報導，此前外資金融機構入股中資銀行存在單一持股不超過20%，合計持股不超過25%的比率限制，此次全面取消外資金融機構持單家中資銀行持股比例，實現內外資一致。

數據顯示，目前已有41家外資銀行法人落戶大陸，有115家外國銀行分行、154家外國銀行代表處在華營業。