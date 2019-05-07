親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

天津首例 取消中資銀和金融資管公司外資持股限制

2019-05-07 10:36聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

為了建構開放經濟，天津市政府網今（7）日發布將取消在津中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，支持外國銀行在津同時設立分行和子行，支持在津設立外資保險公司，探索降低外資保險公司設立的限制條件。

天津日報報導，天津市發布《天津市擴大開放構建開放型經濟新體制若干措施》，支持非銀行支付機構合規發展，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制。支持外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行在提交開業申請時一併申請人民幣業務。此外，爭取合格境內有限合伙人（QDLP）試點，探索開展跨境保理業務。

同時，加快取消汽車製造行業外資股比率及整車合資數量等限制。推動飛機和船舶製造業集聚發展，鼓勵外商投資航空發動機總裝、機載系統、關鍵零部件項目和高端船舶裝備、關鍵零部件項目。取消鐵路旅客運輸公司、國際海上運輸、國際船舶代理外資限制，允許外商投資航空運輸銷售代理企業。

擴大服務業重點領域開放，放寬外商設立投資性公司條件，申請前一年外國投資者資產總額降為不低於2億美元，取消外國投資者在大陸境內已設立外商投資企業數量限制。

大陸銀保監會2日曾表示，近期擬開放12條新措施旨在進一步完善金融領域外商投資和經營環境，激發外資參與大陸金融業發展的活力。證券日報報導，此前外資金融機構入股中資銀行存在單一持股不超過20%，合計持股不超過25%的比率限制，此次全面取消外資金融機構持單家中資銀行持股比例，實現內外資一致。

數據顯示，目前已有41家外資銀行法人落戶大陸，有115家外國銀行分行、154家外國銀行代表處在華營業。

由於開放程度的不斷加速，除了大批外資銀行落戶大陸境內，12條對外開放措施中還提出，要鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術等各類合作。

天津市政府網今（7）日發布將取消在津中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制。...
天津市政府網今（7）日發布將取消在津中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制。照片／百度圖庫
分享

外資保險
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

人行定向降準 穩定軍心

2019-05-06 23:51

二維碼產業8月峰會 廣東搭平台

2019-05-07 02:04

數字中國展覽會 大秀黑科技

2019-05-07 02:04

陸啟動二手車出口 首批10省市

2019-05-07 02:04

全球茶產量 陸占45%居冠

2019-05-07 02:04

工作機會變少 陸農民工微增

2019-05-07 00:17

任正非談華為接班人：孟晚舟不在考慮之列

2019-05-07 00:12

透視大灣區／磁吸人才 粵港澳制勝關鍵

2019-05-06 23:45

透視大灣區／台青看好前景 赴陸實習激增

2019-05-06 23:39

大陸穩外貿 催動二手車出口

2019-05-06 23:34

特派員在現場／上海網路 該喊衝了

2019-05-06 23:34

高速路省界收費站 年底拆除

2019-05-06 23:34

陸面板出貨面積 逾全球一半

2019-05-06 23:34

瑞銀：談判破裂 恐跌破7

2019-05-06 23:33

人民幣貶到近三月低點

2019-05-06 23:33

大陸面板廠出貨已占全球五成 廠商卻「增收不增利」

2019-05-06 20:00

人行突然降準 學者稱 意在對沖中國經濟潛在風險

2019-05-06 19:17

大陸省市首季GDP金額排名 廣東、江蘇、山東前三強

2019-05-06 19:16

提問巴菲特…11歲中國男孩的老爸原來是他

2019-05-06 18:04

台資百腦匯北京店6月停業 因合約到期加商圈轉移

2019-05-06 17:59

若中美「談崩」 瑞銀估陸股恐跌20%人幣貶破7

2019-05-06 17:57

瑞銀：貿易戰升級 大陸今年GDP增速恐跌破6%

2019-05-06 17:57

影／王金平抵廈門 赴延平郡王祠講稿全文

2019-05-06 16:03

川普推文震盪陸股失守3000點 千股跌停

2019-05-06 15:57

任正非談華為接班人條件 孟晚舟不在考慮之列

2019-05-06 15:21

路透：華為擬年付高通逾5億美元專利費

2019-05-06 13:12

大陸人行定向降準 下周三起實行

2019-05-06 10:06

五一小長假 見證大陸消費升級

2019-05-06 01:40

二手車市場 90後車主比例增

2019-05-06 01:40

2019年 將關千座非煤礦山

2019-05-06 01:40

廣交會閉幕 出口成交近3百億美元

2019-05-06 01:38

茂名荔枝 今年估減產4成

2019-05-06 01:38

智能製造 翻轉吉林長春新區

2019-05-06 01:38

吉林「雙帶」 推跨境經濟

2019-05-06 01:38

石材之鄉 南安搭一帶一路機遇

2019-05-06 01:38

名家觀點／從四大城透視經濟起落

2019-05-06 01:13

透視大灣區／粵港澳拚經濟超越東京紐約 台灣機會在哪

2019-05-06 00:09

透視大灣區／台商：千載難逢商機來了

2019-05-06 00:08

透視大灣區／台灣新創入駐 身價大漲

2019-05-06 00:07
看更多

熱門文章

大陸股匯市暴跌原因眾人皆知 陸媒卻隻字不提

2019-05-06 16:16

若中美「談崩」 瑞銀估陸股恐跌20%人幣貶破7

2019-05-06 17:57

應對川普 傳中國指示國家隊資金準備入市

2019-05-06 13:59

男遭眼鏡蛇咬傷斷指保命 醫生：古裝片方法不可取

2019-05-06 19:25

台灣缺席WHA成防疫缺口 陸外交部：問題根本不存在

2019-05-06 16:53

美國出招還沒完 才剛威脅加關稅又派2軍艦巡南海

2019-05-06 13:50

共軍實彈演習6天 距基隆僅一百海里

2019-05-07 00:00

陳明通：十來萬人申請陸居住證

2019-05-06 23:45

陳明通指中共背離五四精神 國台辦：煽動兩岸對立

2019-05-06 15:39

李克強：力爭今年底前取消全大陸高速公路省界收費站

2019-05-06 20:21

法媒：中國海軍發展快 專家憂北京有自信侵台

2019-05-06 22:18

大陸面板廠出貨已占全球五成 廠商卻「增收不增利」

2019-05-06 20:00

橋上赤腳拍抖音後到河邊洗腳 舞蹈女老師落水溺斃

2019-05-06 18:52

美今派驅逐艦南海施壓 陸外交部：停止挑釁

2019-05-06 16:55

影／王金平抵廈門 赴延平郡王祠講稿全文

2019-05-06 16:03

人行定向降準 穩定軍心

2019-05-06 23:51

冷血司機兩度輾過車禍傷者 網民紛譴責「若不重判天理難容」

2019-05-06 11:28

孟晚舟案效應 加國暗示不再幫美

2019-05-07 00:05

瑞銀：貿易戰升級 大陸今年GDP增速恐跌破6%

2019-05-06 17:57

人行突然降準 學者稱 意在對沖中國經濟潛在風險

2019-05-06 19:17

美國無差別關稅懲罰 在陸台商日子難過

2019-05-06 16:21

提問巴菲特…11歲中國男孩的老爸原來是他

2019-05-06 18:04

王金平赴廈門祭拜鄭成功 強調全心全意壯大台灣

2019-05-06 18:50

川普推文震盪陸股失守3000點 千股跌停

2019-05-06 15:57

美艦入南海 陸批侵犯主權

2019-05-07 00:28

人民幣貶到近三月低點

2019-05-06 23:33

大陸省市首季GDP金額排名 廣東、江蘇、山東前三強

2019-05-06 19:16

網傳曾說陸中科院院士「必須是聽話的人」？顏寧闢謠

2019-05-06 14:50

中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04

中國「科研女神」顏寧談出走：清華太舒服了

2019-05-06 18:06

科學家顏寧落選 富豪李彥宏入圍…中國選院士惹議

2019-05-06 18:07

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

陸啟動二手車出口 首批10省市

2019-05-07 02:04

瑞銀：談判破裂 恐跌破7

2019-05-06 23:33

狼窩有母狗？ 武漢動物園：陪寂寞公狼

2019-05-06 17:43

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

大陸股市回神 滬深股開盤上漲

2019-05-07 09:55

台資百腦匯北京店6月停業 因合約到期加商圈轉移

2019-05-06 17:59

全球茶產量 陸占45%居冠

2019-05-07 02:04

任正非談華為接班人條件 孟晚舟不在考慮之列

2019-05-06 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top