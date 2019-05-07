天津首例 取消中資銀和金融資管公司外資持股限制
為了建構開放經濟，天津市政府網今（7）日發布將取消在津中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，支持外國銀行在津同時設立分行和子行，支持在津設立外資保險公司，探索降低外資保險公司設立的限制條件。
天津日報報導，天津市發布《天津市擴大開放構建開放型經濟新體制若干措施》，支持非銀行支付機構合規發展，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制。支持外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行在提交開業申請時一併申請人民幣業務。此外，爭取合格境內有限合伙人（QDLP）試點，探索開展跨境保理業務。
同時，加快取消汽車製造行業外資股比率及整車合資數量等限制。推動飛機和船舶製造業集聚發展，鼓勵外商投資航空發動機總裝、機載系統、關鍵零部件項目和高端船舶裝備、關鍵零部件項目。取消鐵路旅客運輸公司、國際海上運輸、國際船舶代理外資限制，允許外商投資航空運輸銷售代理企業。
擴大服務業重點領域開放，放寬外商設立投資性公司條件，申請前一年外國投資者資產總額降為不低於2億美元，取消外國投資者在大陸境內已設立外商投資企業數量限制。
大陸銀保監會2日曾表示，近期擬開放12條新措施旨在進一步完善金融領域外商投資和經營環境，激發外資參與大陸金融業發展的活力。證券日報報導，此前外資金融機構入股中資銀行存在單一持股不超過20%，合計持股不超過25%的比率限制，此次全面取消外資金融機構持單家中資銀行持股比例，實現內外資一致。
數據顯示，目前已有41家外資銀行法人落戶大陸，有115家外國銀行分行、154家外國銀行代表處在華營業。
由於開放程度的不斷加速，除了大批外資銀行落戶大陸境內，12條對外開放措施中還提出，要鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術等各類合作。
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