陸啟動二手車出口 首批10省市

2019-05-07 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸宣布開放二手車出口業務，出台相關政策。圖為福州日前舉行的2019中國．福州國際汽車展覽會暨新能源汽車產業展覽會上，展出的一款混合動力汽車。 中新社 分享 facebook 中新社報導，大陸官方5日宣布啟動二手車出口，這是穩定外貿和消費增長的新舉措。繼4月底公布「關於支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知」，明確二手車出口要求後，中國商務部、公安部、海關總署5日共同召開二手車出口專題會議，正式啟動二手車出口工作。

首批開展二手車出口業務的地區包括北京、天津、上海、浙江（台州）、山東（濟寧）、廣東、四川（成都）、陝西（西安）、青島、廈門等10個省市。官方要求地方制定二手車出口檢測規範，由第三方檢測機構出具檢測報告，確保出口產品質量與安全。同時二手車出口企業要做好海外售後服務保障，樹立和維護中國二手車出口的海外形象和信譽。

中國汽車流通協會統計，2018年中國二手車交易量達1382萬輛，不到新車銷量的一半。商務部稱，如按發達國家二手車交易量是新車銷量兩倍，二手車出口是交易量10%以上測算，中國二手車出口發展潛力很大。開展二手車出口是做好外貿穩增長工作的重要舉措，有利激發汽車消費市場活力，促進汽車產業健康發展。

目前中國汽車消費低迷。官方數據顯示，今年一季度中國汽車類商品零售額同比下滑3.4%，將消費整體增速拉低至8.3%。同期，中國進出口總額同比增長3.7%，不及上年同期一半，穩外貿仍需發力。今後中國料將出台更多刺激汽車消費政策。商務部此前表示，將採取出台二手車交易法規、規章和相關國家標準，全面取消二手車限遷等措施，完善促進汽車消費的長效機制。

另據「經濟日報」報導，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇企業家大會舉行期間，車好多集團（提供二手車零售等服務）聯合創始人祝孝平表示，中國已成為名副其實的汽車保有量大國，但二手車整車出口業務幾乎為零。祝孝平認為，在「共商、共建、共享、共贏」發展理念下，「一帶一路」沿線國家和地區必將成為增長潛力巨大的新興市場。