二維碼產業8月峰會 廣東搭平台

2019-05-07 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019國際二維碼產業發展峰會將於8月23日至25日在廣東佛山舉行。此次會議將為全球二維碼產業搭建一個開放、共享、共贏的國際性合作平台。

中新社報導，隨著全球新一輪技術革命和產業變革蓬勃興起，以互聯網、大數據、人工智能等為代表的數字經濟正加速與實體經濟融合，二維碼技術在新的經濟形態中發揮著越來越重要作用。與此同時，該產業的規範化、標準化發展等也受到廣泛關注。

由民盟中央科技委員會、中國電子商會主辦，佛山市南海區人民政府、中關村工信二維碼技術研究院承辦的此次峰會，以「碼聯世界、智創未來—迎接全球數字經濟新時代」為主題，將探討全球二維碼產業基礎設施建設和標準互聯互通等議題。

國際二維碼產業發展峰會組委會主任、中國工業和信息化部原黨組成員郭炎炎日前在北京舉行的發布會上表示，隨著新興經濟形態發展，二維碼正滲透到全球經濟貿易和社會生活的各個領域，引起各國政府高度重視，預計到2020年二維碼及產業相關應用市場規模達到萬億人民幣以上。

郭炎炎說，為進一步促進國際二維碼產業交流與合作，中國相關機構在前期工作基礎上籌劃舉辦2019國際二維碼產業發展峰會，旨在推進全球二維碼產業快速、高質量、健康有序發展。作為全球二維碼應用第一大國家，中國將同世界各國一起積極推動全球二維碼標準互通和體系統一。