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數字中國展覽會 大秀黑科技

2019-05-07 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

5G+自動駕駛 「5G+自動駕駛」亮相第二屆數字中國建設成果展 ，一名女士體驗「...
5G+自動駕駛 「5G+自動駕駛」亮相第二屆數字中國建設成果展 ，一名女士體驗「5G+自動駕駛」。 中新社
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第二屆數字中國建設峰會昨天在福建省福州市開幕。在昨天發表的「數字中國建設發展報告（2018年）」指出，2018年中國數字經濟規模達31.3萬億元（人民幣，以下同），佔GDP的比重達到34.8%。

中新社報導，本屆數字中國建設峰會聚焦「以信息化培育新動能，用新動能推動新發展，以新發展創造新輝煌」主題。中國國家互聯網信息辦公室副主任楊小偉出席峰會主論壇，楊小偉表示，大陸加快建設信息基礎設施，截至2018年底，中國網民達8.29億，互聯網普及率59.6%；電子信息製造業、軟件和信息技術服務業、通信業、大數據產業等保持較快增長。

他說，中國寬帶網絡建設深化拓展，IPv6規模部署全面提速，工業互聯網啟動建設，雲網端融合創新發展；網絡零售額超9萬億元，數字化新業態不斷湧現；電子政務提升治理現代化水平，顯著改善營商環境等。

報告還對2018年各地區信息化發展情況進行評價，北京、廣東、江蘇、上海、浙江、福建、天津、重慶、湖北、山東等地方信息化發展評價指數排名前十位。

展望2019年數字中國建設，楊小偉說，中國將全力推進數字中國建設，開展「十四五」信息化規劃預研，增強網絡信息技術創新能力，加快建設新型基礎設施等。

第二屆數字中國建設成果展覽會則在前一天的五月五日下午開館。本屆參展重點有5G自動駕駛、掌紋支付、AI博物館種種數字「黑科技」，5G除了應用於自動駕駛，5G技術將全面應用於醫療、存儲等領域，5G技術將引領民眾的新生活。

又如在支付寶展區的無人便利店，消費者只要完成人臉識別、確認免密支付條款，再將商品放入買單識別區，接下來只需一個手勢，手機藏在兜裡也能完成自動付款。

由百度展示的AI博物館，也成為本屆展覽會的一大亮點。根據AI博物館計畫，觀眾今後在參觀博物館時，只需拿出手機掃碼，就能與虛擬機器人在線交流，聽它繪聲繪色講述文物故事；即使外國觀眾也毫無障礙，因為機器人會提供即時翻譯服務。

第二屆數字中國建設成果展覽會共有來自全國31個省（自治區、直轄市）和港澳台地區共421家政府、機構或企業代表參展。

博物館AI福建
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