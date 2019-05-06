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大陸面板廠出貨已占全球五成 廠商卻「增收不增利」

2019-05-06 20:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海第一財經報導，大陸面板廠今年第1季面板出貨面積，首度超過全球的一半達到50.1%。但因產能快速開出，市場需求增長放緩，目前整個行業正進入新一輪供過於求周期，導致面板價格持續下滑，大陸業者普遍面臨「增收不增利」的窘境。

報導稱，根據市調業者IHS Markit最新公布的數據，大陸面板廠商在今年第1季占全球60吋或更大液晶電視面板出貨量的33.9％。大陸業者在此一領域的全球市占從去年同期的3.6%增加了近十倍。相較之下，韓國面板廠在同一時期的市占則從54.8％降至45.1％。

另，大陸面板廠9吋以上LCD面板出貨量也從17.7萬台增至224.2萬台，增長11.7倍。

在智慧手機使用的柔性OLED面板領域，韓國公司曾享有全球97％的市占。但市場研究公司Stone Partners表示，京東方在智慧手機用柔性OLED市場的份額，已從去年第1季的0.1％躍升至今年的9.4％。

長期跟蹤面板行業的IHS分析師吳榮兵預估，今年全年大陸面板廠的全球市占額肯定會持續攀升，甚至不排除在個別領域成為領導者的可能，如65、75吋市場供應方面等。而韓國、台灣面板廠則可能會轉攻其它大尺寸產品，如82、85吋面板等。

但第一財經也指出，若從大陸上市面板企業今年第1季財報來看，卻會發現普遍出現「增收不增利」現象，亦即營收雖增長，但利潤卻明顯下滑。

例如，京東方第1季營收達人民幣264.5億元，成長22.66%。但淨利潤10.5億元，下跌47.9%。另，深圳天馬微電子公司第1季營收人民幣69.27億元，增長5.46%；淨利2.89億元，衰退35.4%。

群智諮詢總經理李亞琴表示，2019年第1季，大陸面板廠出貨面積全球占比達50.1%，首次超過全球面板市場出貨面積份額的一半，所以，「不能再盲目擴產、提升規模，而應注重技術力、附加值的提升」。

奧維睿沃高級分析師卞錚分析稱，今年第1季是10.5代線的產能爆發期，目前全球已經量產的兩條10.5代線均在中國境內，京東方10.5代線3月達到12萬片的滿載產能，華星光電10.5代線1月也開始量產出貨。與此同時，中國電子兩條8.6代線也在不斷提高產能。

卞錚預計，未來韓國面板廠將會陸續把現有LCD面板生產線進行改造，聚焦於大尺寸OLED領域，與大陸業者進行差異化競爭，儘管市場份額將有所丟失，但利潤將比中國廠商更有潛力。

大陸面板廠今年第1季面板出貨面積首度超過全球五成，但廠商卻普遍面臨「增收不增利」...
大陸面板廠今年第1季面板出貨面積首度超過全球五成，但廠商卻普遍面臨「增收不增利」窘境。圖為京東方早前推出的8K OLED面板。（取自京東方官網）
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