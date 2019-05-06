人行突然降準 學者稱 意在對沖中國經濟潛在風險

2019-05-06 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸央行周一在A股開盤前約30秒突然宣布，15日起對中小銀行實行8%的優惠存款準備率，估計將釋放的長期資金約人民幣2,800億元。對此，北京大學經濟政策研究所副所長顏色表示，人行此舉將使中小型銀行流動性得到較大改善，實現支援小微企業的結構性貨幣政策目標，也展現人行逆周期調節的決心和意志力。他並預估，大陸下次降準將在7月左右。

顏色發表於上海第一財經的文章指出，大陸此次降準有三大原因：

一、貫徹國務院常務會議精神。大陸國務院常務會議4月18日明確提出，將抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。顏色稱，這已經預示近期會有針對中小銀行的定向降準。因此「五一」假期後降準，某種程度也是意料之中的，是貫徹國務院常務會議要求的體現。

二、執行結構性貨幣政策。顏色表示，大陸今年貨幣政策的關鍵字是「結構性」，既不大水漫灌，也不會過於緊縮。主要特點是要疏通貨幣傳導機制，加大對迫切需要流動性的實體經濟的支援，特別是民營小微經濟的支持。

他指出，這次通過對中小銀行的定向降準，再次反映了結構性貨幣政策的用意。中小型銀行是民營小微經濟的主要資金來源，對其降準可更加有效實現貨幣政策的結構性目標。

三、對沖中國經濟與金融市場的潛在風險。顏色稱，大陸剛公布的4月PMI數據低於預期，在3月實體經濟大幅超預期反彈下，4月實體經濟有所回落是大概率事件，PMI下滑預示了這一點，之後陸續公布的總經濟數據也會有所體現。

此外，由於近期豬肉價格顯著上升，4月通膨壓力也可能會明顯上升。今年A股走勢極其強勁，幾乎呈現單邊看多趨勢，但也累積了較多風險，在內部和外部潛在風險影響下有可能出現較大幅度回檔。

顏色說，在此背景下，定向降準體現了人行貨幣政策逆周期調節的原則，對沖潛在的內部與外部風險。

顏色表示，大陸此次降準預期能讓中小型銀行流動性得到較大改善，從而發揮中小銀行支援小微民營企業的關鍵性主導作用，實現人行結構性貨幣政策目標，進一步通過結構性貨幣政策疏導流通機制。