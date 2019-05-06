任正非談華為接班人條件 孟晚舟不在考慮之列

2019-05-06 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



華為創始人、總裁任正非過去數次對外放話，家人子女不會接班，甚至之前已任首席財務官、被選為副董事長的女兒孟晚舟亦不在他考慮之列。在最新的華為「總裁辦」郵件中，其中不僅提到對正職、副職主管的能力與要求，還包含了對華為接班人的四項要求。

觀察者網報導，作為全球領先的高科技企業華為集團，儘管有著輪值董事長、集體領導制度，其接班人人選一事一直耐人尋味。

最新的華為2019年第48號總裁辦郵件中，其中不僅涉及正職、副職的能力與要求，對於幹部提拔、能力的看法等，還包含了對華為接班人的要求。

其中，對華為接班人的要求主要有四點，一、華為的接班人，除了視野、品格、意志要求以外，還要具備對價值的高瞻遠矚，和駕馭商業生態環境的能力；二、華為的接班人，要具有全球市場格局的視野，交易、服務目標執行的能力；三、對新技術與客戶需求的深刻理解，而且具有不故步自封的能力；四、華為的接班人還必須有端到端對公司巨大數量的業務流、物流、資金流等，簡化管理的能力。

至於對「正職」的能力與要求，內容指出，正職必須要有戰略洞察能力與戰鬥的決斷力，要敢於進攻。文質彬彬、溫良恭儉讓、事無鉅細、眉毛鬍子一把抓，而且越抓越細的人是不適合做正職的，「關鍵在行動」。此外，能帶領團隊，不斷地實現新的突破，「這就是狼的標準，而不是孤膽英雄」。