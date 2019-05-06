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2019年 將關千座非煤礦山

2019-05-06 01:40聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國務院安委會辦公室有關部門負責人近日表示，2019年全大陸工作目標是關閉1000座以上不具備安全生產條件的非煤礦山。

中新社報導，近年來，大陸官方持續推動關閉不具備安全生產條件的非煤礦山，為預防和減少非煤礦山生產安全事故發揮了重要作用。2018年與2012年相比，全大陸非煤礦山礦山數量減少23.6%，尾礦庫數量減少40%，生產安全事故起數和死亡人數分別下降48.4%和56.3%。

大陸國務院負責人表示，總體而言，當前非煤礦山數量仍然偏多，其中絕大部分是小型礦山，多、小、差的局面，仍未得到根本轉變。尤其是部分小型非煤礦山安全生產條件簡陋、安全管理基礎薄弱，極易發生生產安全事故。因此，有必要繼續推動各地對不具備安全生產條件的非煤礦山依法予以關閉。

大陸國務院安全生產委員會（安委會）辦公室近日印發了「關於做好關閉不具備安全生產條件非煤礦山工作的通知」，此次關閉工作的重點對象包括5類非煤礦山：存在重大生產安全事故隱患被依法責令停產整改，逾期不整改或整改後仍達不到法定安全生產條件的；違反建設項目安全設施「三同時」規定，拒不執行安全監管指令、逾期未完善相關手續的；安全生產條件達不到煤礦國家標準或行業標準要求的與煤共（伴）生金屬非金屬礦山；相鄰小型露天採石場開採範圍之間最小距離達不到300公尺的；已運行到設計最終標高或不再進行排尾作業的尾礦庫。

關閉程序包括三個步驟。首先，確定關閉對象。縣級以上地方政府安排對轄區內非煤礦山進行全面摸底排查，研究確定擬關閉的非煤礦山名單。其次，安排實施關閉。縣級以上地方政府安排相關部門和企業對照關閉標準，依法落實關閉措施。最後安排檢查驗收。縣級以上地方政府安排相關部門對照關閉標準，進行檢查驗收。

國務院

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