親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

二手車市場 90後車主比例增

2019-05-06 01:40聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車數據研究院5日發布「4月個人賣車大數據報告」，並對「90後」賣車趨勢進行分析。報告顯示，「90後」成為二手車市場增長最快的群體。與去年同期相比，「90後」車主的比例提高了8%，占比達20.6%。

此外，如今中國大陸二手車整體車齡呈縮短趨勢，「90後」的賣車周期愈發短。

中新社報導，4月的數據顯示，新車磨合3年後，有34.8%的「90後」車主就會換車；同時，「90後」車主賣車時，整體里程偏短。在「90後」車主中，行車里程不足5萬公里的二手車占比為33%。研究院方面表示，相比之下，4月，所有車主中，3年內賣車者占比為25.7%，不足5萬公里的二手車占比27.1%。

隨著消費實力不斷增強，「80後」、「90後」成為跑車消費的主力軍。「90後」跑車車主的占比為23.2%，超過「70後」，位居第二。根據報告，「90後」青睞經濟實惠的入門型車。大數據報告顯示，「90後」車主賣得最多的10款車基本為入門級車。

4月，六大分類車型保值率中，日系車保值率堅挺。除了SUV車型中，奧迪Q5的3年保值率排名第一外，小型車保值率最好的為本田飛度；緊凑型車3年保值率最高的是豐田雷淩；中型車中，日產天籟穩坐3年保值率冠軍寶座；中大型車，雷克薩斯ES的3年保值率最好；本田奧德賽是MPV車型中3年保值率最高的車。

在對各品牌及其車系的銷量情況進行統計後，報告顯示，大眾、別克、豐田分別名列品牌銷量排行榜前三甲；在車系銷量排行統計中，美系經典車別克凱越、福特福克斯、雪佛蘭科魯茲占據前三席。

車主本田

相關新聞

廣交會指標雙降 外貿壓力大

2019-05-05 23:24

五一小長假 見證大陸消費升級

2019-05-06 01:40

2019年 將關千座非煤礦山

2019-05-06 01:40

廣交會閉幕 出口成交近3百億美元

2019-05-06 01:38

茂名荔枝 今年估減產4成

2019-05-06 01:38

智能製造 翻轉吉林長春新區

2019-05-06 01:38

吉林「雙帶」 推跨境經濟

2019-05-06 01:38

石材之鄉 南安搭一帶一路機遇

2019-05-06 01:38

名家觀點／從四大城透視經濟起落

2019-05-06 01:13

透視大灣區／粵港澳經濟拚 超越東京紐約

2019-05-06 00:09

透視大灣區／台商：千載難逢商機來了

2019-05-06 00:08

透視大灣區／台灣新創入駐 身價大漲

2019-05-06 00:07

大陸．資金．對策／反洗錢影響大陸台商分析

2019-05-05 23:30

高通專利戰將再下一城 華為每年擬付5億美元

2019-05-05 19:56

11歲中國男童問「人性問題」 巴菲特：越老閱歷越豐富

2019-05-05 16:08

準備自己做 華為擬在英國蓋400人晶片廠

2019-05-05 16:07

陸企人物／26歲杜正麒多元創業 想像不受限

2019-05-05 13:01

彭博資訊專欄／這場科技冷戰 大陸勝算高

2019-05-05 01:57

五一收假了 專家喊漲A股

2019-05-05 00:10

九華躍首季最賺錢景區

2019-05-05 00:09

雀巢收購「中國粥王」銀鷺食品

2019-05-05 00:09

雲集赴美掛牌 首日漲30%

2019-05-05 00:09

陸進出口增速 趨平穩

2019-05-05 00:08

中國上市公司500強 營收門檻拉高

2019-05-04 12:33

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

滙控季報告捷 帶旺港股

2019-05-04 01:59

金融培訓中心新主任 原人行高層王煜出任

2019-05-04 01:59

A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58

新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58

車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58

上市500強營收門檻拉高

2019-05-04 01:49

中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49

人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47

5元人民幣缺席改版 有數位任務

2019-05-04 00:01

香江風情／香港經濟 最差與新高

2019-05-03 23:39

負債近25兆創新高 中國高鐵堅持不是灰犀牛

2019-05-03 17:37

香港「打工皇帝」恐被騰訊劉熾平篡位

2019-05-03 16:50

分析師：三年內6000家大陸汽車經銷商將被淘汰

2019-05-03 14:26
看更多

熱門文章

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

2019-05-05 08:00

超瞎彩蛋 浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」

2019-05-05 12:49

劉霞：不願面對劉曉波去世 告別式都是演戲

2019-05-05 15:05

中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

福建完成王金平祭祖安排 打出路標

2019-05-05 12:24

準備自己做 華為擬在英國蓋400人晶片廠

2019-05-05 16:07

武漢動物園以狗充狼 園方神回：用母狗陪伴寂寞公狼

2019-05-05 12:38

作品涉六四 陸歌手李志獲獎竟被稱「南京李先生」

2019-05-05 10:41

高通專利戰將再下一城 華為每年擬付5億美元

2019-05-05 19:56

陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26

忘了五四德、賽先生 學生還問「六四?哪個六四?」

2019-05-05 16:17

好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57

美媒：中國面部識別監控 從新疆普及北京

2019-05-05 15:32

劉曉波遺孀劉霞、艾未未相見歡 手拿酒杯笑容滿面

2019-05-05 09:31

嚇人！她抗議樓上飛痰 竟害丈夫被打殘、住院50天

2019-05-05 14:33

海軍首位實習女艦長 立志「此生嫁給海軍」

2019-05-05 15:56

曾喊「寒冬要活下去」 大包裹之王優速余聯兵突身亡

2019-05-05 16:12

大陸五一假期結束 旅遊接待人數創新高

2019-05-05 17:22

名相聲社成員有車有房 還眾籌450萬元治病惹議

2019-05-05 15:54

11歲中國男童問「人性問題」 巴菲特：越老閱歷越豐富

2019-05-05 16:08

大陸五一假期 共發生2652起火災釀11死

2019-05-05 11:21

微博大V赴台遊 飆出2.3億人次閱讀熱度

2019-05-05 14:28

商人李彥宏候選中國工程院士 正港科學家卻落選

2019-05-05 17:31

廣交會出口黯淡 預告4月進出口數據可能不佳

2019-05-05 22:21

黃金周收假 西九龍高鐵站場面堪比春運

2019-05-05 14:33

不願面對劉曉波走了 劉霞：每天按時服藥

2019-05-05 15:01

超暖！爸為養家開網約車 10歲女童寫紙條求包容

2019-05-05 14:33

科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

2019-05-06 01:05

陸企人物／26歲杜正麒多元創業 想像不受限

2019-05-05 13:01

中俄軍演 陸艦聯合作戰首射飛彈

2019-05-06 01:05

廣西外租學生公寓失火 5死27傷

2019-05-05 15:22

五一小長假 見證大陸消費升級

2019-05-06 01:40

廣交會指標雙降 外貿壓力大

2019-05-05 23:24

大陸學界怎麼了？商人獲選陸院士…科學家卻落選

2019-05-06 01:05

兩岸微流行／廣深出租車 電動車當道

2019-05-06 01:05

跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40

透視大灣區／粵港澳經濟拚 超越東京紐約

2019-05-06 00:09

透視大灣區／台商：千載難逢商機來了

2019-05-06 00:08

2019年 將關千座非煤礦山

2019-05-06 01:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top