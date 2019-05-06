二手車市場 90後車主比例增

2019-05-06 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車數據研究院5日發布「4月個人賣車大數據報告」，並對「90後」賣車趨勢進行分析。報告顯示，「90後」成為二手車市場增長最快的群體。與去年同期相比，「90後」車主的比例提高了8%，占比達20.6%。

此外，如今中國大陸二手車整體車齡呈縮短趨勢，「90後」的賣車周期愈發短。

中新社報導，4月的數據顯示，新車磨合3年後，有34.8%的「90後」車主就會換車；同時，「90後」車主賣車時，整體里程偏短。在「90後」車主中，行車里程不足5萬公里的二手車占比為33%。研究院方面表示，相比之下，4月，所有車主中，3年內賣車者占比為25.7%，不足5萬公里的二手車占比27.1%。

隨著消費實力不斷增強，「80後」、「90後」成為跑車消費的主力軍。「90後」跑車車主的占比為23.2%，超過「70後」，位居第二。根據報告，「90後」青睞經濟實惠的入門型車。大數據報告顯示，「90後」車主賣得最多的10款車基本為入門級車。

4月，六大分類車型保值率中，日系車保值率堅挺。除了SUV車型中，奧迪Q5的3年保值率排名第一外，小型車保值率最好的為本田飛度；緊凑型車3年保值率最高的是豐田雷淩；中型車中，日產天籟穩坐3年保值率冠軍寶座；中大型車，雷克薩斯ES的3年保值率最好；本田奧德賽是MPV車型中3年保值率最高的車。

在對各品牌及其車系的銷量情況進行統計後，報告顯示，大眾、別克、豐田分別名列品牌銷量排行榜前三甲；在車系銷量排行統計中，美系經典車別克凱越、福特福克斯、雪佛蘭科魯茲占據前三席。