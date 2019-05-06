五一小長假 見證大陸消費升級

2019-05-06 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



剛結束的「五一」小長假再次見證中國大陸民眾強大的消費能力。四天吃喝玩樂背後，中國大陸消費升級大勢越發清晰。海通證券宏觀分析師姜超表示，考慮到大規模減稅降費有望增加居民收入，今年中國大陸消費有望全面好轉。

中新社報導，2019年一季度中國大陸居民人均可支配收入8493元（人民幣，下同），同比實際增長6.8%，跑贏同期GDP增速。隨著家底越發厚實，消費者更願意提高生活品質花錢，「只買對的」成為「買買買」新信條。

今年「五一」小長假前夕，中國大陸舉行為期13天的「雙品網購節」，阿里巴巴、京東、蘇寧易購等10家電商平台在網購節期間推出不少優質實惠的商品，受民眾歡迎。據統計，京東商城服飾、智能家電類商品銷售額同比增長超過75%；節能家電、運動戶外類商品銷售額同比增長30%左右。

用「夜以繼日」形容小長假期間中國大陸消費盛況並不為過。據官方統計，北京王府井、三里屯和青年路等區域18點至次日凌晨6點的消費尤為活躍，餐飲消費同比增長達51.3%。

除了「夜間經濟」，大陸官方還在努力培育其他新消費增長點。大陸商務部正在推進改造提升步行街，希望對標巴黎香榭麗舍等著名街道，把步行街變成促進消費升級的平台。上海日前發布文件，要求發展「首發經濟」、「後街經濟」等新消費增長點，打造人人嚮往的購物天堂。

除了吃喝購，旅遊也是假日消費一大亮點。今年因五一小長假比往年增加一天，民眾出行熱情高漲。據大陸國文化和旅遊部測算，2019年「五一」期間大陸國內旅遊接待總人數1.95億人次，增長13.7%；實現旅遊收入1176.7億元，增長16.1%。

大陸國家統計局貿易外經司司長藺濤稱，隨著收入穩定增長、減稅降費及促消費政策逐步顯效，居民消費需求將進一步釋放，消費轉型升級態勢將會延續，消費市場總體上有望繼續保持平穩增長。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤也認為，除減稅降費和促進汽車、家電消費等政策外，大陸經濟增長企穩等因素也有利於提振消費者信心。大陸消費增速有望回升。