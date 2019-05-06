石材之鄉 南安搭一帶一路機遇

2019-05-06 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「南安水頭企業不僅是供銷大軍，也是採購大軍，走到中東等地大受歡迎。」福建泉州南安市水頭鎮商會會長黃明經5日受訪時表示，「一帶一路」倡議給水頭石材產業的發展，帶來更多機遇。

據中新社報導，「一帶一路」倡議提出以來，「中國石材之鄉」南安石材從業者紛紛在「走出去」和「引進來」中，共享「一帶一路」建設的發展紅利。

改革開放以來，南安石材企業積極「走出去」，不斷開拓國外市場，貿易夥伴遍及歐美、中東、拉美、非洲及東南亞。1980年代，開手扶拖拉機起家的黃明經投身石材領域，成為水頭石材行業的領頭羊。身為南安市光明石業有限公司董事長的他認為，通過「一帶一路」建設，很多成熟的產品可以運出去，中東和中亞也有豐富的礦產資源，可實現「走出去」和「引進來」並行。

南安市石材機械輔料產業聯合會會長、萬福控股集團董事長李群生表示，在「一帶一路」建設發展機遇下，該協會將積極「走出去」，在烏茲別克、巴西、印度等地打造展貿中心，為水頭石材企業搭建平台，引領企業走向「一帶一路」沿線國家和地區。

1990年代，水頭石材生產採用粗放的設備，經過轉型升級，行業製造朝著現代科技大步邁進。李群生說，中國石材機械十分有發展潛力，伴隨著展貿中心的落地，中國大陸的技術和管理模式也能够得到輸出，讓雙方都能够從中受益。

水頭作為世界石材集散、交易中心之一，素有「世界石材看中國，中國石材看水頭」美譽。中國花崗石直採平台創始人蔡棟樑表示，「互聯網+」能够讓交易、交流更通暢。

「老一輩石材從業者在不懂英語的情況下，跑到土耳其、義大利找商機，甚至直接拿著計算器做買賣。」南安市歐美同學會執行會長、「石二代」利源石業總經理王華偉說，在前輩打造基礎上，「石二代」有機會出國深造，特別是在「一帶一路」倡議的帶動下，年輕企業家成長環境會更優越。