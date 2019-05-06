吉林「雙帶」 推跨境經濟

2019-05-06 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



吉林省近日推出「關於推進『雙帶』規畫實施的若干政策」，擬大力推進建設中韓、中日韓、中俄經濟合作區，完善對外開放布局。

據新華社報導，所謂「雙帶」指的是吉林省沿圖們江鴨綠江、沿中蒙俄這兩個開發開放經濟帶。「雙帶」規畫旨在充分發揮吉林省沿邊近海的區位優勢，提高經濟外向度。

規畫中，吉林省將推進建設中韓、中日韓合作園區，引導韓資企業入區，立足延邊朝鮮族自治州區位、人文優勢，加快生物技術、醫療康養等領域合作，定期舉辦中日韓企業家峰會，促進交流合作。

在對俄合作方面，吉林將逐步推進建設中俄琿春-哈桑跨境經濟合作區，加強與俄羅斯國家部委和地方政府間溝通協調，推動達成跨境經濟合作區建設共識，形成合作方案，推動產業合作，繼續推動「濱海2號」國際運輸走廊等對外通道建設。

吉林省將支持「雙帶」區域內優先布局進口天然氣等能源資源加工轉化利用項目和進口木材、糧食加工項目，建設和龍、安圖、臨江、集安邊境旅遊試驗區和跨境旅遊合作區，發展外向型產業集群。

為便利外商投資，吉林省將進一步完善「12312」外商投資服務專線功能，專線同步鏈接省長熱線電話，建立外商投資政策通報機制，促進信息溝通。