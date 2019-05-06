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智能製造 翻轉吉林長春新區

2019-05-06 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

吉林省長春新區是大陸國務院同意設立的第17個國家級新區。2018年，全區生產總值966億元（人民幣，下同），同比增長8.1%，這裡集聚著高新技術企業256戶、科技型「小巨人」企業177戶，分別較去年新增96戶和55戶。「智能製造」「科技創新」正成為這座城市的新名片。

新華社報導，位於吉林長春新區的長春一東離合器股份有限公司生產物流指揮中心，通透明亮的玻璃屋內，鋪滿背景牆的高清電子大螢幕記錄和顯示著各種數據圖表，通過這些實時更新的信息，工作人員精準掌握生產計畫、庫存明細和項目執行情況。

「過去全靠手工記帳，如今有強大的『大腦』調控，減員又增效。」公司生產物流部部長助理魏俊旭表示，從前廠區堆滿備用零部件，訂單有變還要打電話一一協調，而在2017年投入ERP系統後，自動生成三天固定計畫和十五天滾動計畫，只需點擊幾下滑鼠，即可迅速調度各分廠和部門。

亞泰國際醫藥健康產業園的立體庫內，21公尺高、總長寬分別為100公尺、近20公尺的倉儲貨架惹人注目。8列貨架可容納5280個托盤。隨著轟隆聲響，托盤從指定的位置飛馳而下，再由堆垛機運至軌道出庫。

「打造具有研發孵化、生產製造、醫藥物流、健康管理等核心競爭力的智能化產業園區。」亞泰大健康交易中心總經理軒景山說，「園區全面投入運營後，將容納生產、研發、商貿流通企業500餘家，提供近3萬個工作崗位，實現年產值和營業收入上千億元。」

長春新區黨工委副書記唐繼東表示，隨著光電和智能製造裝備產業園、航天信息產業園、亞泰醫藥產業園等一批項目進入投產運營，新區初步形成項目集聚、產業集群的發展態勢。

憑藉技術攻關和智能製造，長春希達電子在室內COB（板上芯片）小間距LED顯示細分領域成為行業龍頭企業，獲得包括中國優秀專利獎在內的153項專利，2018年實現主營業務收入2.05億元，同比增長31.9%。

公司總經理王瑞光表示，今年預計銷售收入突破5億元，計畫建設COB小間距LED顯示生產基地二期工程，建成後年產值規模將超30億元，形成產值突破100億元的產業集群。

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