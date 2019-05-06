茂名荔枝 今年估減產4成

2019-05-06 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



時下正是「中國荔鄉」廣東茂名特早熟荔枝品種三月紅、香蜜荔上市季節。不過，茂名市水果管理部門5日透露，因氣候等因素影響，今年茂名的荔枝預計減產四成。

中新社報導，據茂名市水果局副局長劉付嶠指出，今年，茂名荔枝減產的原因，主要受去年座果過多影響，消耗過多，樹勢偏弱，營養積累不充分，加上冬季花芽分化期高溫、乾旱少雨，但降雨日數較正常年份增多等因素影響。今年，茂名全市荔枝座果約六成，其中早熟品種白糖罌、妃子笑座果九成以上，中熟品種白臘、黑葉座果四至五成，遲熟品種桂味、糯米糍則約一至二成。

茂名荔枝種植歷史悠久，全市荔枝種植面積約145萬畝，年產量約50萬噸，產量約占廣東的五分之二，占中國的四分之一，占全球的五分之一，是世界最大的荔枝生產基地。今年，茂名特早熟荔枝三月紅、香蜜荔提前成熟採摘，最高售價每千克32元（人民幣，下同），早熟荔枝白糖罌目前已有少量上市，最高售價每千克50元。中熟品種白臘、黑葉荔枝成熟期預計在6月中旬。

「中國荔枝第一鎮」茂名高州根子鎮貢園果場何老闆表示，今年茂名荔枝最大特點是花期錯開明顯，加上遲熟新品種如井崗紅糯、嶺豐糯等的來花情況比傳統遲熟品種桂味、糯米糍好。雖然產量降低，但價格會比去年高出很多，果農不會擔心因為減產而影響收入。