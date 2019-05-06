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廣交會閉幕 出口成交近3百億美元

2019-05-06 01:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）5日閉幕。圖為廣交會期間外國採購商和參展...
第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）5日閉幕。圖為廣交會期間外國採購商和參展商洽談業務。 新華社
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第125屆廣交會5日在廣州閉幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵稱，本屆廣交會累計出口成交1995.24億元人民幣（折合297.3億美元），同比2018年春季廣交會下降1.1%；境外採購商到會19萬5454人，來自213個國家和地區，同比2018年春季廣交會下降3.88%。

據中新社報導，徐兵表示，本屆廣交會來自「一帶一路」沿線國家和地區的採購商達8萬8009人，占比超過45%，並呈上升態勢。對「一帶一路」沿線國家和地區出口成交106.3億美元，同比增長9.9%，出口成交額占本屆廣交會總成交額的35.8%。

根據初步統計資料指出，本屆廣交會出口成交中，機電商品仍排在首位，成交160.3億美元，占總成交額的53.9%；輕工產品成交76.1億美元，占總成交額的25.6%；紡織服裝成交16.2億美元，占總成交額的5.4%。

此外，本屆廣交會出口成交訂單中，中短單占比居高不下，長單占比依然偏低。3個月以內的短單占42.3%，3個月至6個月的中單占33.4%，6個月以上的長單占24.3%。

徐兵表示，本屆廣交會廣大中國企業加速提質創新，在技術研發、產品創新、品牌培育等持續發力，高技術、高品質、高附加值和自主品牌產品不斷湧現。雖然現在出口渠道日益多元，但廣交會仍然是中國大陸企業拓展全球市場最重要的渠道，在幫助企業構建全球營銷網絡、開拓多元化國際市場方面的作用無可替代，是推動中國大陸外貿發展特別是穩定和擴大出口的定海神針。

一帶一路電商

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