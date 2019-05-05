看好擁有世界人口20% 巴菲特：中國潛能還沒有完全發揮

2019-05-05 16:10 世界日報 中國新聞組／北京5日電



巴菲特認為中國潛能沒完全發揮，對投資中國持開放態度。 路透 分享 facebook

「股神」巴菲特在執掌的波克夏公司4日召開年度股東大會前夕接受專訪，談到當前的中國，表示對投資中國一直持開放態度，自己曾在中國投資過中石油，搭檔孟格投資過比亞迪，兩樁大型投資都收益良好。巴菲特還說，「中國擁有世界人口的20%，它的潛能還沒有完全發揮。」

澎湃新聞報導，巴菲特把中國近年來的發展和美國曾經的發展歷程做比較，他表示：「美國乘上了時代的順風，而中國在最近幾十年內擁有颶風一樣的想法，和現存的東西截然不同，讓十幾億人口、整個國家都獲得了改變。美國也做到過，那是個偉大的時期，但用的時間更長。」

「中國獲得了巨大的增長。」巴菲特說，「中國擁有大量的人才儲備，擁有培育一切的土壤，在中國發生的事情很多是超出人們理解的，而這種發展還沒有結束。」

巴菲特表示，自己1995年首次來到中國，那時中國取得的成績已經被稱為是奇蹟，而十年後再去中國，整個國家比那時又有了翻天覆地的改變。對於中國近年GDP增速放緩，巴菲特表示，他對此並不擔心。

綜合第一財經、北京新浪網報導，被問到何時會去中國時投資時，巴菲特說：「有好項目就會去」。

再被問到中國的科技企業很多都已經在美國上市，而自己有沒有看上的。巴菲特俏皮地回答道，「我們已經在考慮中國的投資機會，但具體會投資哪些公司，我可不會告訴你。」

巴菲特與中國公司的投資淵源已久。早在2008年，巴菲特執掌的波克夏公司達成協議買入相當於24.59%的比亞迪股份，隨後的10多年間，比亞迪的股價漲幅超過500%，為巴菲特帶來了豐厚的回報。

而在2018年的波克夏公司股東大會上，巴菲特和其搭檔孟格表示，美國的很多投資人錯失了中國機會。「我們在中國已經試圖做了好幾次運作。」巴菲特認為，中國經濟發展取得成功主要在於成功釋放了中國人的創造潛力。

巴菲特還透露了其在中國市場的選股標準：只有凈資產收益率不低於20%而且能穩定增長的企業才能進入其研究範疇。彼時，符合這一標準的A股公司僅有九家，分別是格力電器、貴州茅台、恆瑞醫藥、雙匯發展、東阿阿膠、華東醫藥、承德露露、海康威視、洋河股份。