11歲中國男童問「人性問題」 巴菲特：越老閱歷越豐富

2019-05-05 16:08 世界日報 中國新聞組／北京5日電



澎湃新聞報導，波克夏公司4日召開股東大會，波克夏公司董事長巴菲特和副董事長孟格在台上回答股東提問。一名11歲中國男孩在向巴菲特提問：「你說過你越老對人性有更多的了解，你能不能講講你學到了什麼？對人性不同的理解如何幫助到你做更好的投資？」巴菲特回應，人越老閱歷越豐富，自己慢慢可讀出人性的一些東西，肯定比年輕的時候要學得更多。

據報導，巴菲特說，隨著年紀越大，身體狀況肯定慢慢不如以往了。如果自己現在去考美國SAT，可能沒辦法拿到自己當時20歲時的成績。但巴菲特也認為，變老之後，在成長道路上，在學習和生活中都吸取了很多教訓，這些是不能靠讀書學到的。

巴菲特說：「我們真正透過什麼去學習呢？我們有時候是必須要透過更多的閱歷、更多的積累去學習這一點。除了我所有的缺點之外，我可能沒有像以前那麼敏捷地做一些事情了。但我對人性的行為確實有更敏銳的觀察，比25年前、30年前還要多。」

孟格則提到新加坡建國總理李光耀說過的一句話，「看看什麼是行之有效的，然後去行動吧」。

孟格認為，這是一個非常簡單的宗旨。你如果去踐行這一點，你會發現這句話真的非常奏效，就是真正去找到行之有效的方式，也要去看其他人是怎麼做事的，這些都可以幫助到你們。