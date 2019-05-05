準備自己做 華為擬在英國蓋400人晶片廠

2019-05-05 16:07 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／綜合報導



華為計畫在英國劍橋城附近建設一家可容納400名員工的晶片研發工廠，預計將在2021年投入使用。 路透 分享 facebook

英國金融時報報導，華為計畫在英國劍橋城附近興建一家可容納400名員工的晶片研發工廠，預計將在2021年投入使用。這意味一向只負責晶片設計、而將製造業務外包給台積電的華為，準備要自己動手了。

華為技術研發英國公司主管Henk Koopmans表示，去年他透過談判，以3750萬英鎊（約15億台幣）的價格收購一塊550英畝的土地。環球網報導，華為計畫未來五年，投資10到20億英鎊（約401億至802億台幣）建設和營運光器件的研發、製造基地，針對全球提供光器件和光模組。

華爾街見聞報導，值得注意的是，華為晶片工廠選址，就在ARM（安謀）科技總部的旁邊，距離ARM科技僅15分鐘車程。ARM是智慧設備第一大主流晶片架構提供商，全球有超過90%的智慧設備採用其晶片架構。2016年，該公司被日本軟銀集團斥資310億美元收購。

金融時報認為，ARM在智慧手機領域的發展，連同高通公司旗下CSR在內的其他本地公司的崛起，已經把劍橋變成一個專注於晶片設計的技術中心。華為建廠將使當地半導體行業競爭格局更加激烈。

華為創辦人任正非此前接受BBC採訪時曾提及，華為在英國總共有1500名員工，直接和間接創造的工作職缺有7500個。華為在英國愛丁堡、布里斯托、伊普斯維奇都建立研究中心。

任正非還表示，蓋工廠是為了將來出口到很多國家去，華為的英國工廠可以接受該國的監控，經過英國監控的晶片賣到西方國家。中國也生產晶片，可能只賣到中國和一些相關能接受的國家。

此外，華為方面還表示，截2017年底，公司已在英國投資約23.4億美元（約台幣938億），並計畫在未來五年內再投入約39.6億美元。近期華為也在歐洲拿下多個5G大單，英國運營商O2、英國電信旗下的EE、沃達豐三家公司均已開始測試華為的5G設備。