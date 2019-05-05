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彭博資訊專欄／這場科技冷戰 大陸勝算高

2019-05-05 01:57經濟日報 編譯任中原

崔維迪（Anjani Trivedi）

中國在人工智慧（AI）等高科技領域的實力不斷增強，令華府方面相當緊張。但美國採取的反攻行動卻可能使情況更糟。

在美國的決策圈內，已經產生所謂的「紅色恐慌」。各大學正密集審查來自中國的研究計畫，且限制美中研究合作。中國科學家赴美參與各項會議及交流的簽證申請遭到美方擱延，中國研究生赴美研習機器人或先進製造等領域的簽證期限，也由五年縮短為一年。

德州大學安德森癌症中心三位中國資深研究人員，最近被美國國家衛生研究院認定可能違反保密規定，於是癌症中心便就把這三人踢走。另外還有多家科技公司指控中國員工竊取商業機密。

更多正式的法規將相繼出爐。自從川普去年簽署出口管制改革法後，美國實施限制中國投資美國高科技公司的新政策，也開始重新檢視「新興與基礎」科技出口控管，整個檢視流程即將完成。美國商務部工業與安全局未來幾個月將舉行座談會，協助企業了解如何落實更嚴格的管制。

這些新規則的細節雖仍不清楚，但不僅僅適用於硬體出口，還包括軟體及運算模式，也涵蓋個人以及創意構想。

種種新管制措施之下，美國科技業者可能將無法雇用中國研究人員來開發某些重要的科技，包括人工智慧；既然無法合作，美國在這些領域便不再可能出現重大的進步。

如果美國強力執行新的法規，許多在美國的中國科學家及工程師便可能不易找到工作；即使有工作，也會因為備受懷疑及歧視而感到不爽，因而考慮返國工作，如此將使美國流失許多優秀的人才。這對中國可能是一大福音，多年來中國一直大力吸引「海龜」（即海歸），對他們提供慷慨的福利，包括低價的住房及豐厚的研究補助。一旦人才大量流入中國的人工智慧及自駕車等產業，可能促使科技大躍進。

即使美國加強出口管制，最終也無法減緩概念及科技的轉移速度，反而只會使美國對中國能力的增長視而不見，甚至使美國自陷於科技孤立的困境。（作者Anjani Trivedi是彭博資訊專欄作者）

癌症簽證

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