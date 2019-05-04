優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸快遞業「大包裹之王」優速董事長余聯兵傳出昨（3）日晚間意外身亡，優速專攻大包裹快遞，在與「四通一達」和順豐、京東競爭中，余聯兵曾高喊「寒冬要活下去」，因此意外過世消息令各界震驚。

優速今日公告，任命香港優速董事長莫浩強接任為優速總裁。但對餘聯兵意外細節未公開，引發關切。

野火財經報導，在大陸快遞市場激烈競爭中，餘聯兵是第一個提出「大包裹快遞」定位、做出市場差異化的人，在申通、圓通、中通、百世匯通、韻達等「四通一達」和順豐、京東競爭中，殺出一條血路，被稱為「大包裹之王」。

啟信寶平台信息顯示，余聯兵直接持有優速股權為39%，另外還通過其他機構間接持股，總持股比例大約在41%以上，是公司最大股東和實際控制人，更是優速為一的靈魂人物。

今年47歲的余聯兵創業傳奇， 17歲從家香四川到深圳打工，先後當過送貨員、建築工、火車和機票售票員。1998年26歲投入快遞業，到2009年創立優速快遞。