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中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

「中國粥王」銀鷺食品被曝光已由雀巢全資收購，中國民族品牌徹底變身外資

以八寶粥、花生牛奶等「好粥道」系列，年產人民幣上百億成就「中國粥王」的銀鷺食品，其實早在去年8月就被雀巢全資收購，銀鷺成為雀巢子公司已近一年，值道近日收購案才被無意曝光。

銀鷺食品崛起跟台資也有淵源，創辦人陳清淵、陳清水等6兄弟1985年在廈門湊了人民幣3萬元，創業開工廠做水果罐頭；1990年因為台灣華僑的注資，並和臺灣的食品公司共同組建了廈門銀鷺食品，也就是後來的銀鷺集團，擴大經營食品罐頭，又從台灣引進八寶粥、花生牛奶等先進生產設備，光是八寶粥就創下年產人民幣50億元銷售額，打響「中國粥王」名號，更威脅娃哈哈的龍頭地位。

銀鷺之後向擴大飲料生產線，因此在2010年開始與雀巢合作，以代工方式，替雀巢產品代理加工咖啡、穀麥產線。

到了第二年雀巢就提出入股銀鷺，考量雀巢在技術和資金上都大大超過銀鷺，所以銀鷺創辦人陳清淵再三思考覺得對銀鷺來說未必是件壞事，同意卻朝入股合作。

雀巢2011年第一次入股銀鷺60%股份，但並沒有讓它一飛沖天，銀鷺還是只靠花生牛奶和八寶粥撐場，在面臨更多品牌進入飲料市場竟徵下，銀鷺因為業績持續下滑，2017年4月再度出脫20%股份，2018年6月又將最後剩餘的20%股份賣給雀巢，最終成了雀巢全資子公司。

雀巢全資收購銀鷺已近一年後，消息最近才曝光，因為在雀巢投資者與分析師電話會議上，JP摩根等機構都提問了銀鷺的業績，認為營運拖累了雀巢。

雀巢CFO因此表示，銀鷺目前已經更換了新的管理層。

銀鷺官網證實，銀鷺食品集團總裁已經由創辦人之一的陳清水變成崔伍迪，據瞭解，崔伍迪之前是雀巢台灣地區總裁，2015年曾創下雀巢台灣公司近15年來的最好成績。

雀巢CFO亦表示，銀鷺今年將推出新產品，立足既有的飲料市場分銷平台，推陳出新。

以八寶粥、花生牛奶等「好粥道」系列，年產人民幣上百億成就「中國粥王」的銀鷺食品，...
以八寶粥、花生牛奶等「好粥道」系列，年產人民幣上百億成就「中國粥王」的銀鷺食品，其實早在去年8月就被雀巢全資收購。取自聚副財經
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銀鷺食品集團總裁已經由創辦人之一的陳清水變成前雀巢台灣地區總裁崔伍迪。取自聚副財...
銀鷺食品集團總裁已經由創辦人之一的陳清水變成前雀巢台灣地區總裁崔伍迪。取自聚副財經
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