中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



「中國粥王」銀鷺食品被曝光已由雀巢全資收購，中國民族品牌徹底變身外資。

以八寶粥、花生牛奶等「好粥道」系列，年產人民幣上百億成就「中國粥王」的銀鷺食品，其實早在去年8月就被雀巢全資收購，銀鷺成為雀巢子公司已近一年，值道近日收購案才被無意曝光。

銀鷺食品崛起跟台資也有淵源，創辦人陳清淵、陳清水等6兄弟1985年在廈門湊了人民幣3萬元，創業開工廠做水果罐頭；1990年因為台灣華僑的注資，並和臺灣的食品公司共同組建了廈門銀鷺食品，也就是後來的銀鷺集團，擴大經營食品罐頭，又從台灣引進八寶粥、花生牛奶等先進生產設備，光是八寶粥就創下年產人民幣50億元銷售額，打響「中國粥王」名號，更威脅娃哈哈的龍頭地位。

銀鷺之後向擴大飲料生產線，因此在2010年開始與雀巢合作，以代工方式，替雀巢產品代理加工咖啡、穀麥產線。

到了第二年雀巢就提出入股銀鷺，考量雀巢在技術和資金上都大大超過銀鷺，所以銀鷺創辦人陳清淵再三思考覺得對銀鷺來說未必是件壞事，同意卻朝入股合作。

雀巢2011年第一次入股銀鷺60%股份，但並沒有讓它一飛沖天，銀鷺還是只靠花生牛奶和八寶粥撐場，在面臨更多品牌進入飲料市場竟徵下，銀鷺因為業績持續下滑，2017年4月再度出脫20%股份，2018年6月又將最後剩餘的20%股份賣給雀巢，最終成了雀巢全資子公司。

雀巢全資收購銀鷺已近一年後，消息最近才曝光，因為在雀巢投資者與分析師電話會議上，JP摩根等機構都提問了銀鷺的業績，認為營運拖累了雀巢。

雀巢CFO因此表示，銀鷺目前已經更換了新的管理層。

銀鷺官網證實，銀鷺食品集團總裁已經由創辦人之一的陳清水變成崔伍迪，據瞭解，崔伍迪之前是雀巢台灣地區總裁，2015年曾創下雀巢台灣公司近15年來的最好成績。