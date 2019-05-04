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中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

截至3月底，中國鐵總負債已攀升至人民幣5.27兆元，創下歷史新高。 網路照片
截至3月底，中國鐵總負債已攀升至人民幣5.27兆元，創下歷史新高。 網路照片
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中國鐵路總公司發布今年首季財報，截至2019年3月31日，鐵總負債已經攀升至人民幣5.27兆元，相當新台幣近25兆元的債務缺口，創下歷史新高。

不過，中鐵總強調不是「灰犀牛」，巨債不會引爆影響巨大的潛在危機。根據第1季財報顯示，中鐵雖然負債率創新高，但收入創新高，而且京滬高鐵已在2月遞交IPO申請，上市可期。

騰訊新聞報導，中國鐵路的盈利與負債狀況一直是爭議的焦點，列名中國經濟最大的灰犀牛，備受各界關注。

最新財報顯示，中鐵總2019年第1季收入合計人民幣2,618.49億元，較去年同期上升6.6%；但首季虧損2.11億元，較去年同期虧損3.76億元有所下降。

截至2019年3月31日，中鐵總負債合計5兆2,683億元，上升4.45%，債務缺口又更大了。

值得注意的是，中鐵總的負債率不但創下歷史新高，且近九年時間，中國鐵路總公司債務從1.89兆元增加到5.27兆元。

據中國鐵路總公司財務報告顯示，2010年底公司負債1.89兆元；近三年來看，2015年債務增加人民幣4,196億元；2016年債務增長超過6,200億元，2017年增長了2,725億元。

不過，中鐵總的收入也創新高，總資產也在不斷增加，2018年底達8兆元。由於中鐵總負債和資產同步增加，其資產負債率並未上升，近幾年來一直維持在65%左右，負債率維持穩定。

有趣的是，從歷年財報發現，中鐵總每年前三季的稅後利潤均為負，但是到了年終時利潤均轉正。

《財新》曾引述中鐵總人士表述，每年最後一個季度中鐵總均會得到一筆鐵路公益性運輸的國家補貼，該筆補貼是中鐵總利潤由負轉正的根本原因。但補貼到底有多少，外界並不清楚。

儘管債務多、風險大，中鐵總強調，絕不是灰犀牛，專家認為，目前高鐵債務不存在整體系統性風險，但要警惕存在的局部風險相互傳導、相互傷害。

債務人民幣高鐵

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