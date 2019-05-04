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車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58經濟日報 記者李仲維／綜合報導

汽車經銷商的虧損面擴大，與車市的整體下滑不無關係。 新華社
汽車經銷商的虧損面擴大，與車市的整體下滑不無關係。 新華社
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汽車行業資深分析師梅松林表示，在汽車銷量下滑的情況下，近三年內大陸汽車經銷商會有超過6,000家淘汰出局。

經濟觀察報報導，根據中國汽車流通協會最新統計數據，截止2018年底，大陸全國乘用車4S經銷商數量接近3萬家。這意味到2022年，大陸國內經銷商可能將只剩下2萬多家，最終的淘汰比率將超過20%。

根據工商聯汽車經銷商商會發布的《2018年汽車經銷商對廠家滿意度年度調查》顯示，2018年有53.5%的經銷商經營虧損，有27.1%的經銷商在2016-2018連續三年全部虧損。

上汽通用總經理王永清近日也表示，2018年汽車行業內盈利的經銷商比率為40%-50%。

經銷商的虧損面擴大與車市的整體下滑不無關係。2018年大陸汽車市場出現近30年以來的首次負增長，全年銷售乘用車2,371萬輛，年減4.1%。但經銷商的數量卻增長4.9%至2萬9,664家，導致經銷商單店銷售大幅降低。

不少經銷商表示，在銷售目標及資金壓力下，公司不得不五折賣車甚至更低。中國汽車流通協會專家桑之未也表示，近期一汽大眾經銷商向整車廠表示，其虧損相對於去年也在擴大。

從2018年下半年至今，汽車領域已出現多起大規模的經銷商退網和與主廠發生衝突的事件，在管道危機頻頻爆發的時候，管道變化將成為大陸汽車產業率先變革的一環。

業界人士認為，在新的市場環境中，光靠賣車盈利的粗放式發展已經不靈了，經銷商不能再把新車銷售當做搖錢樹，而轉型緩慢會使得其經營迅速出現壓力。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，要想成為這場淘汰賽的倖存者，經銷商尤其是一些弱勢經銷商的盈利模式亟待重構。

梅松林建議，處於困境的經銷商可以考慮轉型到新能源汽車市場，或者某些區域的皮卡市場。另外，同一區域經銷商進行兼併重組也可以節省成本，增加客戶保有量，增強抗寒能力。

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