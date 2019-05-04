上市500強營收門檻拉高

2019-05-04 01:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



隨著年度財報季節結束，2018年大陸上市公司500強榜單隨之揭曉，入選2018年上市公司500強的門檻水漲船高，達到年營收人民幣174億元（約新台幣808.4億元），較2017年的151億元提升15.2%。

與2017年相比，榜單前十名的公司基本沒有發生變化，中國石化、中國石油和中國建築繼續保持前三；工商銀行從第七位向上升一位至第六位；中國中鐵排名上升一位，來到第七名；中國移動名次下降二位至第八名；而建設銀行上升一位，成功躋身前十名。

東方財富網報導，本榜單以年度營收為標準，統計範圍覆蓋全部A股， H股、紅籌股以及業務在境內的港股，以及在美上市的中概股。

上市公司500強平均營收943億元，中位數為387億元；這500家公司2018年營收合計達到人民幣47.16兆元。

500強中，有三家公司的營收超過人民幣兆元大關，中國石化、中國石油和中國建築營收分別為2.89兆元（約新台幣13.4兆元）、2.35兆元及1.2兆元。

同時，有96家上市公司營收在1,000億到1兆元，92家上市公司的營收在500到1000億元，115家上市公司營收在300億元到500億元之間，142家公司營收在200億元到300億元，營收在200億元以下的公司有52家。

500強公司的上市地點主要集中於境內，並以上海交易所上市的公司為主，共計224家，占比44.8%；深圳市場有130家，香港市場和美國市場分別有132家和14家。

資料顯示，滬市公司營收合計達到人民幣28.49兆元，增速16%，占比60.41%，央企和國企貢獻頗多，其中 「石化雙雄」平均營收人民幣2.62兆元，四大國有銀行平均營收人民幣6,338億元。

500強中，深市企業2017年合計營收人民幣6.40兆元，較上一年上漲15.52%，排名前五的分別為萬科A、美的集團、蘇寧易購、格力電器和濰柴動力。