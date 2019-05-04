人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



新版人民幣8月30日起發行，「光變」、「白浮水印」是防偽特徵。 （新華社、北京商報） 分享 facebook 人民幣8月要換新裝了，中國人民銀行宣布，新版人民幣8月30日起發行；人民幣改版，最大目的是新技術升級預防偽造，人民銀行透露，「光變」、「白浮水印」是防偽特徵。

8月底發行流通的2019年版人民幣包括面額50元、20元、10元、1元的紙幣和1元、5角、1角硬幣，但獨缺5元紙幣。人行說，不是沒有，而是暫不發行。

要判斷拿到的新版人民幣是不是假鈔，人民銀行強調，要掌握基本四招：會「光變」的面額數字、安全線，以及透光觀察的浮水印，還有橫看豎看都有紙鈔雙號碼。

識別人民幣偽鈔首招，就是紙幣票面中部印有光彩光變面額數字，改變鈔票觀察角度，面額數字顏色出現變化，並可見一條亮光帶上下滾動。

以新版50元為例，隨著觀察角度的改變，面額數字「50」顏色會在綠、藍之間交替變化。

第二招是紙幣採用動感光變鏤空開窗安全線，改變鈔票觀察角度，安全線顏色在紅色和綠色之間變化，亮光帶上下滾動；透光觀察可見數字。

5元人民幣則暫不發行新版鈔票。 （新華社、北京商報） 分享 facebook

第三招是位於票面正面左側的空白處，透光觀察可見白色人像浮水印；而在票面正面橫號碼下方，也有面額數字的透光白色浮水印 。

最後一招就是鈔面左側的橫號碼式樣，還增添了豎號碼，用橫看豎看的雙號碼防範變造紙幣。

綜合大陸媒體報導，央行貨幣金銀局副局長李會鋒表示，2019年版第五套人民幣紙幣加強了很多人工識別的防偽特徵，可以讓社會公眾更直觀的鑒別紙幣真偽。

目前人民幣最大面額是100元，對於未來是否會發行比100元面額更大的人民幣，李會鋒明確表示，目前沒有發行更大面額鈔票的計畫，100元以上面額的人民幣還沒有發行的考慮。

人民幣偽變技術日新月異，儘管魔高一尺，但道高一丈，新版人民幣用新科技防身，假鈔做得再像，人工識別也能辨別真偽，很難逃出人民銀行的手掌心。