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新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58經濟日報 記者李仲維╱綜合報導

美東時間5月2日，大陸醫美公司新氧科技登陸那斯達克，首日交易股價大漲31.8%，市值達18.2億美元。

華爾街見聞報導，新氧科技以每股13.8美元價格發行1300萬股美國存託股票，募資總額約1.79億美元，按照發行價計算，新氧科技市值約13.8億美元。

2日開盤價報16.5美元，較IPO發行價13.8美元高出19.6%，盤中股價最高達19.91美元，終場收盤價18.2美元。

新氧科技招股書顯示，公司總營收2016年為人民幣0.49億元、2017年為2.59億元、2018年為6.17億元。新氧科技2018年淨利為5508萬元，年增220%。

今年第1季，新氧科技營收2.06億元，較去年同期增長81.8%；淨利4590萬元，年增49.9%。

數據顯示，新氧科技移動端月活躍用戶數量從2018年第1季的108萬，增長至2019年第1季的193萬，增幅高達78.7%。付費用戶數也從2018年第1季的6.89萬，增長至2019年第1季的12.73萬，增幅高達84.9%。

目前，新氧科技業務覆蓋中國大陸超過300個城市、近4000家認證醫美機構供用戶選擇，主要包括醫院、門診部和診所。此外，公司覆蓋包含齒科在內的消費醫療機構總數接近6000家。

新氧科技招股書顯示，2018年第4季，公司透過社交媒體網路和特定的媒體平台傳播的媒體內容，平均每月有超過2.4億的觀看量。

多家專業機構調研報告指出，中國大陸的醫美服務行業規模巨大且增長迅速，未來5年內依然有望維持高速增長。

弗若斯特沙利文數據顯示，2018年醫美服務行業總收入規模達1217億元，2014年至2018年的年均複合增長率為23.6%，預計行業收入規模到2023年將達3601億元，2018年至2023年的年均複合增長率進一步提高。

醫美

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