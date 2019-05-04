A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



A股「奇葩」財報年年有，絕大多數董監事和高管通常發表如保證公司財報真實、完整、不存在虛假記載等正面看法；但有上市公司董事卻說自家財報是「虛假記載」，還有的公司在每年財報上賦詩作詞；甚至有兩家公司把董事長的年薪錯填成人民幣上百億元，鬧了大烏龍。

中新社旗下新媒體中新經緯報導，A股上市公司田中精機日前發布2018年財報，營收人民幣8.03億元，年增59.30%；虧損8878.58萬元。

但田中精機的董事龔倫勇卻在財報上指出，無法保證報告內容的真實、準確、完整，至於為何無法保證，給出的理由是「已是虛假記載」。

要說到財報的個性之處，利亞德每年財報均賦詩作詞一首，今年也不例外，2018年財報開頭，就是董事長李軍自己原創的一首詞：「去歲遍體傷，血淚粘腸，槓桿急去滿城慌，股市跳水補倉忙，任他瘋狂，新年新氣象，發奮圖強，何懼前路多虎狼，新春芬芳心蕩漾，待你花香。」

資料顯示，李軍是博士研究生學歷，曾經教過書，1987年7月至1991年12月曾任教於中央財經大學，看完李軍的簡歷，對每年都要賦詩做詞也就可以理解。

寫錯董事長年薪的有兩家，其中三夫戶外2018財報提到，董事長、總經理張恒在報告期內從公司獲得的稅前報酬總額為人民幣58.9億元。菲利華在2018財報中指出，董事長吳學民在報告期的稅前報酬總額為110億元。

兩家公司的營收規模都不大，何以有能力支付單個人上百億元的薪酬，結果是兩家公司都是將財報薪酬填錯。