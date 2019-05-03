香港「打工皇帝」恐被騰訊劉熾平篡位

2019-05-03 16:50 世界日報 香港新聞組／香港3日電



香港稅務局昨天公布政府稅收，其中薪俸稅達601億港元（約76.6億美元），一直被指是打工皇帝的長和集團聯席董事總經理霍建寧，以其年薪推算或需繳稅逾3000萬港元；不過可能已被騰訊執行董事兼總裁劉熾平追過，因劉的年薪比霍建寧高出六成，繳稅或比霍更高。

香港01報導，稅務局昨天公布，2018/19年度薪俸稅收入臨時數字達601億港元，較2017/18年度的608億港元（約77.5億美元）下跌1%。稅務局預料2019/20年度薪俸稅預算稅收，會增加11%至666億港元（約84.9億美元），有望創歷來新高。

稅務局局長黃權輝表示，為免暴露個別雇員所需繳付的稅額，今年亦不公布最高薪俸稅繳稅額。

翻查資料，向來有「香港打工皇帝」之稱的長和集團聯席董事總經理霍建寧，其每年年薪自1999年開始以億港元為單位，因而得名。據長和年報顯示，霍建寧去年年薪達2.26億港元（約2881萬美元），當中2.13億港元屬酌情花紅。撇除免稅額及其他稅務計畫，按標準稅率15%推算，霍於2018/19年度要繳的薪俸稅達3388萬港元。

不過，騰訊執行董事兼總裁劉熾平其年薪達港幣3.67億元（約4678萬美元），按年增加逾3成，以標準稅率15%推算，所需交薪俸稅或達5500萬港元，但仍未知是否交稅最多的「打工仔」。由於仍有上市集團未公布2018年的全年報告，「打工皇帝」之位，尚未知花落誰家。

另外，稅局預料個人入息課稅及博彩稅，在新一個年度分別會增長2%及0.2%。黃權輝表示，博彩稅預算增長不算多，主要是檢視了香港三大賭博活動包括賽馬、足球及六合彩的舉辦次數等，至於其他稅項預算稅收，則料會呈跌幅。

20年來最多 3000人年薪逾千萬共繳稅百億

香港稅務局昨天公布，2018/19年度整體稅收的臨時數字為3414億港元（約435.2億美元），創歷年新高。其中年薪逾千萬打工貴族20年來最多，3000人共繳稅100億港元。

綜合媒體報導，稅務局局長黃權輝表示，2018/19年度整體稅收的臨時數字為3414億港元，較上一年度增128億港元，增幅為4%。

據稅務局統計，年薪逾1000萬或以上的納稅人，2017/18課年度共有3000人，較2016/17年度的2440人，增加約23%，該人數亦是自1999/00課年度以來新高，所涉的薪俸評額達100.74億港元，即平均每人繳交薪俸稅達335.8萬港元，該人均稅額為自2008/09課年度以來的新高。

據稅務局網上所載由1999/00課年度至今的年報，年薪逾千萬的納稅人於2006/07年度起突破千人，由2007-08年度起至2016/17年度，平均每年有約2000多名年薪逾千萬元的納稅人，占整體薪俸稅納稅人約0.1%，每年度平均每人繳交薪俸稅312萬港元，人均薪俸稅額最高的一年是2007/08年度，2108名逾千萬年薪的納稅人，平均每人要交369.6萬港元。