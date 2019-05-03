不是假鈔 新版人民幣8月流通光變識真偽

2019-05-03 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



人民幣要換新裝了，中國人民銀行宣佈，新版人民幣8月30日起發行。人民幣改版，最大目的無非是新技術升級預防偽造，人民銀行透露，「光變」、「白浮水印」是防偽特徵。

8月底發行流通的2019年版人民幣包括面額50元、20元、10元、1元的紙幣，但獨缺5元纸币。人行說，不是沒有，而是暂不发行。

要判斷拿到的新版人民幣是不是假鈔，人民銀行強調，要掌握基本4招：會「光變」的面額數字、安全線，以及透光觀察的浮水印，還有橫看豎看都有紙鈔雙號碼。

識別人民幣偽鈔首招，就是紙幣票面中部印有光彩光變面額數字，改變鈔票觀察角度，面額數字顏色出現變化，並可見一條亮光帶上下滾動。

以新版50元為例，隨著觀察角度的改變，面額數字「50」顏色會在綠、藍之間交替變化。

第二招是紙幣採用動感光變鏤空開窗安全線，改變鈔票觀察角度，安全線顏色在紅色和綠色之間變化，亮光帶上下滾動；透光觀察可見數字。

第三招是位於票面正面左側的空白處，透光觀察可見白色人像浮水印；而在票面正面橫號碼下方，也有面額數字的透光白色浮水印。

最後一招就是鈔面左側的橫號碼式樣，還增添了豎號碼，用橫看豎看的雙號碼防範變造紙幣。