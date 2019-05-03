陸股解碼／優先布局長線題材

2019-05-03 01:53 經濟日報 ■沈宏達



香港恆生指數昨（2）日收盤2萬9,944.18點，上漲245.07點，漲幅0.83%。A股因五一小長假休市。

4月A股震盪整理，滬深300指數上漲1.06%、上證指數下跌0.4%、創業板指下跌4.1%。北上資金單月淨流出人民幣179億元，主要是部分配資式資金流出所致，而今年以來北上資金仍淨流入人民幣1,074億。兩融餘額近期增加，不過占A股流通市值比率處於低位，顯示前波行情多數散戶還來不及參與，籌碼面無過熱風險。

目前對第2季A股看法保持樂觀，隨市場消化財報不確定性告一段落，宏觀經濟數據、基本面逐季好轉，MSCI、富時指數權重提升將於5月開始發酵，同時有美中貿易關係朝暫告和解發展，以及一帶一路增量紅利等多項利多訊息加持，A股有機會再啟漲勢。

回顧金融海嘯結束後，2009上半年雖呈千股齊漲榮景，但漲勢能延續的多為基本面有支撐、成長展望可至一年以上的產業，對應至經歷今年第1季各指數急漲的A股，後市重心同樣很可能從「漲得快」移動到「漲得久」的個股，因此未來要針對長線題材優先布局。

進入5月，雖各項經濟數據仍有不確定性，但第2季面對的是低基期，因此風險隨之降低，且降稅減費、穩貨幣與穩信貸等政策的組合效果開始發揮作用，伴隨企業獲利下修潮告一段落，營運狀況即將好轉，考量股市通常領先基本面，若基本面如預期在第2季落底，那近期市場的修正就能視為本輪短線修正的底部，看好A股的投資人可留意進場增持機會。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）