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五一長假加持 港消費股紅通通

2019-05-03 01:51經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸五一小長假，港股消費股集體走高，包括飯店娛樂、餐飲、影視族群昨（2）日普遍收紅，澳博控股、同程藝龍、蒙牛乳業、阿里影業等表現亮眼。

國際在線報導，多家旅遊企業發布「2019年五一假期的趨勢報告」指出，今年五一假期調休後由三日延長至四日，增加民眾的出遊意願。分析指出，隨著大陸旅遊景氣熱度上升，五一假期，大陸餐飲、旅遊、消費族群有一波行情。

五一假期是大陸旅遊高峰期，市場預測，今年五一期間，大陸將超過1.6億人次出遊，其中，廣州將成為今年五一小長假最熱門的旅遊城市，其它依次為北京、蘇州、深圳、上海、杭州、南京、成都、天津和西安。

飯店娛樂行業類股的澳博控股收盤上漲12.14%至港幣10.62元、銀河娛樂漲0.7%至港幣59.35元；同程藝龍上漲5.64%至港幣18.72元、大酒店上漲3.48%至港幣11.88元。

餐飲行業部分，海底撈漲2.31%至港幣30.9元、味千拉麵漲5.41%至港幣3.51元、呷哺呷哺上漲0.87%至港幣13.92元、蒙牛乳業漲5.69%至港幣30.65元。其中，近兩個月，海底撈累計漲逾40%，味千累計漲約55%。

傳媒影視方面，阿里影業漲3.97%至港幣1.83元，創52周新高；映客漲4.63%至港幣2.03元。智通財經報導，《復仇者聯盟4》在大陸上映八日累計票房達人民幣約30億元，市場認為，五一假期因天數增加，有望為電影娛樂帶來新一波觀影人潮及票房高峰。

餐飲阿里

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