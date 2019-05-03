中移動Q1賺千億 減近一成

2019-05-03 01:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸三大電信商第1季財報全都揭露，三家淨利共計人民幣333.31億元，平均日賺約人民幣3.7億元（約新台幣17億元）。中移動營收、淨利潤兩項指標皆大於中國電信和中聯通總和，穩坐電信業龍頭寶座。

騰訊科技網報導，在提速降費環境下，大陸電信商業務成長壓力隱現，三大電信業者首季營收與去年同期相比皆下滑。其中，中聯通的營收下滑達2.4%。中聯通表示，提速降費和市場競爭，加劇對基礎業務發展帶來的壓力。

在淨利潤方面，中國電信和中聯通比去年同期皆成長，但中移動下降8.3%。就中國移動而言，它是三家電信商中，唯一一家在此核心指標上呈現下降的企業，對此，中移動解釋，這是受收入比去年同期下降、剛性支出持續增加所影響。中移動、中國電信、中聯通首季淨利潤分別為人民幣237億元、59.5億元及36.7億元。

《國際金融報》報導，大陸資深通信業觀察人士錢立富表示，目前，三家都面臨著較大的增長壓力，不過，僅就經營表現來看，首季報還不能說明太多問題，更重要的是要看半年報的中期表現和年報的全年表現。

整體用戶數方面，中移動達9.31億戶，中聯通達3.23億戶，中國電信為3.15億戶，三家用戶數均比去年首季成長。從增量和滲透率看，中國電信的4G新增用戶量以300萬之差，略勝一籌，首季4G用戶共新增1,400萬，累計2.56億，4G用戶滲透率更是高達81.3%。

回頭來看，中聯通保持著去年的成績，行業平均水平以下，只有71.3%，在這項業務上尋求突破，依舊道阻且長。

另外，中移動在手機端上網流量的數據上也名列前茅，首季通過手機上網的流量達到137億GB；中聯通手機上網流量累計67億GB；而中國電信累計53億GB。