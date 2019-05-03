二維碼峰會 8月佛山開創未來

2019-05-03 01:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中關村工信二維碼技術研究院2日透露，2019國際二維碼產業發展峰會將於8月23日至25日在廣東佛山召開，會議以「『碼』聯世界 智創未來—迎接全球數字經濟新時代」為主題，旨在邀請國內外政府機構代表、專家學者和產業代表共同探討全球二維碼產業基礎設施建設、產業標準、產業格局新變化和發展新機遇。

新華社報導，中國電子商會會長王寧表示，當前，二維碼作為萬物互聯的重要載體，正在成為數字經濟、工業互聯網、智能製造等領域不可或缺的經濟要素。全球新一輪技術革命和產業變革蓬勃興起，以互聯網、大數據、人工智能等為代表的數字經濟正在加速與實體經濟融合，二維碼技術在新經濟形態中發揮著愈來愈重要的作用，二維碼產業發展受到世界各國廣泛關注。

據中關村工信二維碼技術研究院院長張超指出，本屆峰會由民盟中央科技委員會、中國電子商會主辦，廣東佛山市南海區人民政府以及中關村工信二維碼技術研究院承辦，將就「數字經濟時代產業融合發展」、「二維碼+」、「數據資產保護與二維碼創新應用」等議題，開展交流研討。

中關村工信二維碼技術研究院是中國大陸從事二維碼技術研究和標準制訂的科研服務機構，是獲得國際標準化組織（ISO）、歐洲標準委員會（CEN）、國際自動識別與移動技術協會（AIM）三家國際組織認可的全球代碼發行機構，發行代碼為「MA」。