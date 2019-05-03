親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

二維碼峰會 8月佛山開創未來

2019-05-03 01:55聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中關村工信二維碼技術研究院2日透露，2019國際二維碼產業發展峰會將於8月23日至25日在廣東佛山召開，會議以「『碼』聯世界 智創未來—迎接全球數字經濟新時代」為主題，旨在邀請國內外政府機構代表、專家學者和產業代表共同探討全球二維碼產業基礎設施建設、產業標準、產業格局新變化和發展新機遇。

新華社報導，中國電子商會會長王寧表示，當前，二維碼作為萬物互聯的重要載體，正在成為數字經濟、工業互聯網、智能製造等領域不可或缺的經濟要素。全球新一輪技術革命和產業變革蓬勃興起，以互聯網、大數據、人工智能等為代表的數字經濟正在加速與實體經濟融合，二維碼技術在新經濟形態中發揮著愈來愈重要的作用，二維碼產業發展受到世界各國廣泛關注。

據中關村工信二維碼技術研究院院長張超指出，本屆峰會由民盟中央科技委員會、中國電子商會主辦，廣東佛山市南海區人民政府以及中關村工信二維碼技術研究院承辦，將就「數字經濟時代產業融合發展」、「二維碼+」、「數據資產保護與二維碼創新應用」等議題，開展交流研討。

中關村工信二維碼技術研究院是中國大陸從事二維碼技術研究和標準制訂的科研服務機構，是獲得國際標準化組織（ISO）、歐洲標準委員會（CEN）、國際自動識別與移動技術協會（AIM）三家國際組織認可的全球代碼發行機構，發行代碼為「MA」。

實體經濟南海

相關新聞

大陸住房公積金 限縮用途

2019-05-02 23:33

四川目標 世界重要旅遊目的地

2019-05-03 01:55

工安零容忍 陸暗訪7省化工業

2019-05-03 01:55

羽絨之鄉吳川 出口增近4成

2019-05-03 01:55

陸股解碼／優先布局長線題材

2019-05-03 01:53

中移動Q1賺千億 減近一成

2019-05-03 01:52

五一長假加持 港消費股紅通通

2019-05-03 01:51

肉不夠吃 陸仍暫停2家加豬進口

2019-05-02 23:58

大陸進口豬肉170萬噸 今年將增40%

2019-05-02 23:33

陸財長:對外資更開放

2019-05-02 23:33

丹東調控房市 力道加大

2019-05-02 23:33

iPhone出貨中國減30%

2019-05-02 23:33

陸財長稱 將大規模增加商品和服務進口 更重視對外開放

2019-05-02 18:26

Google證實：再「登陸」計畫胎死腹中

2019-05-02 18:02

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

天津港保稅區 首家外資汽車平台註冊

2019-05-02 04:07

台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06

汙染防制做得好 陸企可減稅

2019-05-02 04:05

廣交會助攻 貧困區農產登國際

2019-05-02 04:05

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05

台幹方明標 獲江蘇五一勞動獎章

2019-05-02 04:05

平潭金井港區開放 對台貿易向前衝

2019-05-02 04:04

大陸變富裕 進口消費大幅增長

2019-05-02 04:04

陸上市公司Q1淨利成長9.5%

2019-05-02 03:14

三一重工Q1淨利倍增

2019-05-02 03:14

A股量縮 上月市值蒸發4兆

2019-05-02 03:14

陸五大保險企業報喜 一天賺44億

2019-05-02 03:14

美中談判之際…大陸宣布擴大開放銀行業、保險業

2019-05-01 23:59

北京銀獲利 稱冠城商銀

2019-05-01 23:27

大陸科技四巨頭 每天「勞動」過節

2019-05-01 23:27

大陸銀行保險業 擴大開放

2019-05-01 23:27

A股企業薪情好 去年平均薪資人民幣17.2萬

2019-05-01 23:27

香港樓價連漲3個月 單月飆破兩年半升幅

2019-05-01 22:30

中美新一輪談判之際 大陸宣布銀行保險業大開放

2019-05-01 16:54

當iPhone銷量大跌 華為出貨暴增50%

2019-05-01 15:41

文化新業態 帶頭衝營收

2019-05-01 04:03

上海跨境貿易 合規成本低

2019-05-01 04:03
看更多

熱門文章

全民公敵真實版！ 6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

2019-05-02 11:00

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09

「復仇者聯盟4」大陸票房破135億 再創紀錄

2019-05-02 10:04

豪擲650萬美元！讓女兒進美國名校的土豪曝光了

2019-05-02 16:05

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

餐廳取名「土八路」 被官方下令整改

2019-05-02 09:20

2019亞洲大學排行榜出爐 北京清華大學首登榜首

2019-05-02 15:33

五一假期怪象多 遊客在西湖排排坐「泡腳」

2019-05-02 16:33

郭台銘會川普 港媒：華府介入大選未必會有效果

2019-05-02 10:43

復仇者聯盟4 大陸最賣座外片

2019-05-02 04:00

2019年Q1蘋果iPhone在中國出貨量暴跌30%

2019-05-02 17:19

安徽5A級風景區超地雷 十二生肖島更是騙中之騙

2019-05-02 21:45

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

八達嶺長城5.4萬人打卡 北京世園會大塞車

2019-05-02 12:44

安徽30萬年古人類化石 提供東亞人類演化新證據

2019-05-02 11:21

這個快遞小哥真牛！每天送貨150件

2019-05-02 13:33

五一悲劇！成都兒童滑梯纜繩斷裂 2死12傷

2019-05-02 17:35

不顧豬肉量不足 陸暫停加拿大2家豬肉進口商

2019-05-02 10:59

批中共違背五四精神 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 18:05

央視《新聞聯播》直播事故 知名男主播挖鼻孔畫面入鏡

2019-05-02 21:24

大陸博物館越來越火 北京故宮半天湧入8萬人

2019-05-02 17:18

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

爺孫戀玩完！澳門博彩吳志誠與前港姐閃離

2019-05-02 13:55

人類祖先很早就能適應高海拔 化石會說話

2019-05-02 21:50

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

遇上斯里蘭卡爆炸案 中國學霸科學家魂斷異鄉

2019-05-02 17:17

「刷臉」過安檢 深圳機場率先試行

2019-05-02 04:01

美名校入學醜聞 外媒指山東富豪花2億行賄

2019-05-02 14:57

對抗保護主義 中日韓財長達成共識

2019-05-02 16:00

12條銀保對外開放 陸稱不會有超國民待遇

2019-05-02 11:05

塞爆了！五一小長假出遊…「真恨自己沒穿尿不濕」

2019-05-02 17:31

5名北大學生被消失 習近平五四講話挨批虛偽

2019-05-02 13:01

Google證實：再「登陸」計畫胎死腹中

2019-05-02 18:02

中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28

台青訪福鼎茶企 探合作機會

2019-05-02 04:06

赴新疆經商？ 龐培歐籲美企三思

2019-05-02 17:27

五一黃金周酒店貴 內地客遊港「即日就走」

2019-05-02 13:54

二線城市回春 房市地市雙升溫

2019-05-02 04:05

陸民遊希臘碰上大罷工 意外上了一堂民主課

2019-05-02 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top